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Tümer Metin'den Fenerbahçe maçı sonrası olay sözler! "Hayırlı olsun"

Tümer Metin'den Fenerbahçe maçı sonrası olay sözler! "Hayırlı olsun"

09:2221/04/2025, Pazartesi
G: 21/04/2025, Pazartesi
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında sahasında konuk ettiği Kayserispor'la 3-3 berabere kalırken mücadeleyi değerlendiren Tümer Metin, çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Tümer Metin, Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışında ağır yara aldığı Kayserispor maçını Kale Arkası'nda yorumladı.

3-3 sona eren maçla ilgili konuşan Tümer Metin, "Bugün tek bir suçsuz var o da Fenerbahçe taraftarı. Her şeye rağmen gidip takımı desteklemekten vazgeçmiyorlar. Bir taraftar grubu bu kadar sınanmaz" dedi.


Maç sonrası yayıncı kuruluş muhabiriyle tartışan Mourinho'ya seslenen Tümer Metin, "Sen muhabire sordurmadın ama ben sana soruyorum; çoluk çocuğa nasıl yeniliyorsun? Kayserispor oyuna 3 tane 20 yaş altı oyuncu soktu" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'la ilgili de konuşan Metin, "7 sezon şampiyon olamazsan Fenerbahçe'den gidersin" dedi.

Şampiyonluk yarışının son haftaya kadar devam edeceğini ancak yanıldığını belirten Tümer Metin, "Galatasaray'ın şampiyonluğu hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

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