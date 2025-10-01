Tümer Metin'den Galatasaraylı futbolcu için çarpıcı yorum

Futbol yorumcusu Tümer Metin, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 1-0 mağlup ettiği maçı değerlendirdi. Teknik direktör Okan Buruk'a haksızlık yapıldığını belirten Metin, sarı-kırmızılı futbolcu hakkında ise dikkati çeken bir yorumda bulundu.
Tümer Metin'in Galatasaray-Liverpool maçıyla ilgili Asist Analiz'de yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:
"RAMS Park'ta olağanüstü bir taraftar topluluğu vardı. Galatasaray taraftarı futbolu biliyor. Takıma nasıl destek verecek, rakip üzerinde nasıl baskı oluşturacak... Efektif taraftar grubu, bu çok kıymetli bir şey. Penaltıya itirazları da kornere tepki de her şey doğru yapılıyor."
"İşler kötü giderken topun ağzına ilk teknik adamlar gelir. Frankfurt maçından sonra ligde de 2-3 maç kötü oynayınca bir kısım Okan Buruk sevmeyenler ya da muhalif olanlar Liverpool maçını beklemeye başladılar. Galatasaray'dan büyük takım refleksi gördük, bir büyük takım hocası refleksi gördüm Okan Buruk'tan."
"Bir ufak mağlubiyet ve kötü oyunda hemen topun ağzına geliyor Okan Buruk. Ben de Okan Buruk'a haksızlık edildiğini düşünüyorum."
"Van Dijk'ın yanına koy Davinson'u, Liverpool'un kalesine kimse gelemez."