Tümer Metin'den Galatasaraylı futbolcu için çarpıcı yorum

"RAMS Park'ta olağanüstü bir taraftar topluluğu vardı. Galatasaray taraftarı futbolu biliyor. Takıma nasıl destek verecek, rakip üzerinde nasıl baskı oluşturacak... Efektif taraftar grubu, bu çok kıymetli bir şey. Penaltıya itirazları da kornere tepki de her şey doğru yapılıyor."