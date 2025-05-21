Tümer Metin'den Muslera'ya flaş eleştiri! "Penaltıyı attıysan..."

"Burada racona ters gelen kısmı empatiden uzak bir davranış biçimi olması ama dönelim madalyonun öbür tarafına. Torreira'nın attığı gollerde takımda espri oluştu, 'Golcü' demeye başladılar Torreira'ya. Bunlar güzel şeyler. Muslera'yı coşkuya ortak etmekse amaç o bana geçti."