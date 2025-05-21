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Tümer Metin'den Muslera'ya flaş eleştiri! "Penaltıyı attıysan..."

Tümer Metin'den Muslera'ya flaş eleştiri! "Penaltıyı attıysan..."

13:0321/05/2025, Çarşamba
G: 21/05/2025, Çarşamba
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Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında sahasında ağırladığı Kayserispor'u 3-0 yenerek 25. şampiyonluğuna ulaştı. Sarı-kırmızılılarda üçüncü golcü Fernando Muslera penaltıdan kaydetti. Tümer Metin, maçı yorumlarken Muslera'yı eleştirdi.

Tümer Metin, Asist Analiz YouTube kanalında açıklamalarda bulundu. Metin'in Muslera'nın penaltıdan attığı gol için söyledikleri dikkat çekti. Tümer Metin şöyle konuştu:

"Bunu mahallede yaparsan müsaade etmezler. Kalecisi penaltıcısı olabilir bir takımın ona bir şey demiyorum."

"Burada racona ters gelen kısmı empatiden uzak bir davranış biçimi olması ama dönelim madalyonun öbür tarafına. Torreira'nın attığı gollerde takımda espri oluştu, 'Golcü' demeye başladılar Torreira'ya. Bunlar güzel şeyler. Muslera'yı coşkuya ortak etmekse amaç o bana geçti."

"Penaltıyı kullandıktan sonra sevinmemesini anlamıyorum mesela. Ya penaltıyı kullanma, empati yapıyorsan. Mecburiyetten kullanmıyorsun çünkü onu taraftar istedi diye."

"Attıysan penaltıyı o zaman coşku ya! Karşıdaki kaleciye ayıp olur diyorsan atma o zaman."

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