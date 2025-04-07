Tümer Metin'den sosyal medyayı sallayan şampiyonluk tahmini

Futbol yorumcusu Tümer Metin, Galatasaray ile Fenerbahçe'nin kalan haftalarda puan kaybedeceği maçları açıkladı. Metin'in şampiyonluk tahmini sosyal medyada gündem oldu.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçta Trabzonspor'u 4-1 mağlup etmeyi başardı.
Lider Galatasaray'ın bay geçtiği haftada Trabzonspor karşısında hata yapmayan sarı-lacivertli ekip, zirveyle aradaki puan farkını 3'e indirerek şampiyonluk şansını sürdürdü.
TV100'de şampiyonluk mücadelesini değerlendiren Tümer Metin, Galatasaray ile Fenerbahçe'nin kalan maçlarıyla ilgili tahminlerini açıkladı.
Galatasaray'ın Göztepe ve Başakşehir maçlarından puan kaybı beklediğini belirten Tümer Metin, sarı-kırmızılıların kalan müsabakalardan 19 puan toplayarak sezonu 90 puanla tamamlayacağı tahmininde bulundu.
Tümer Metin, Fenerbahçe'nin ise sadece Beşiktaş maçından beraberlik beklediğini ifade etti ve sarı-lacivertlilerin de sezonu 90 puanla tamamlayacağını söyledi.
Bu duruma göre puan eşitliği durumunda ikili averajla Galatasaray şampiyon oluyor.