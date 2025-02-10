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Türk futbolunda bir skandal daha: Cezasını iptal edip derbide oynattılar

Türk futbolunda bir skandal daha: Cezasını iptal edip derbide oynattılar

16:4810/02/2025, Pazartesi
G: 10/02/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçının yankıları sürerken bir garip olay da kadın futbolunda yaşandı. Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan maçla ilgili şaşkına çeviren bir detay ortaya çıktı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Galatasaray Petrol Ofisi, deplasmanda Ünye Kadın Spor Kulübü'nü 8-1 yenmişti.

Sarı-kırmızılı takımın forasını giyen Oluwatosin Blessing Demehin, bu maçta gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşmüştü.



Beylerbeyi, ALG Spor, Hakkarigücü ve son olarak Ünye maçlarında sarı kart gören Demehin'in dün oynanan Trabzonspor maçında cezası nedeniyle oynamaması gerekiyordu.

Ancak cezası olan Demehin, bordo-mavili takıma karşı ilk 11'de sahaya çıktı.

Demehin, çarşamba gününe kadar Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) sisteminde cezalı gözüküyordu. Galatasaray Kulübü'nün konuyla ilgili Merkez Hakem Kurulu'yla görüşerek video görüntülerine göre kartı başka oyuncuya yazdırdığı belirtildi ve sistemden Demehin'in cezası kaldırıldı.


Trabzonspor Kulübü'nün 1-1 biten Galatasaray maçında cezalı futbolcunun oynatılması olayıyla ilgili bir inceleme başlattığı öğrenildi.

Demehin'in Ünye maçında gördüğü sarı kart

#Galatasaray
#Ünye Kadın Spor Kulübü
#TFF
#MHK
#Diallo Demehin

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