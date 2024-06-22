Türkiye - Portekiz maçı öncesi Montella'ya büyük ayıp

A Milli Takımımız, EURO 2024 F Grubu ikinci hafta karşılaşmasında Portekiz ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesi stadyuma gelen kafilemize UEFA tarafından görevlendirilen güvenliğin sergilemiş olduğu tavırlar dikkat çekti. O anlara haberin içerisinden ulaşabilirsiniz

1 / 10 A Milli Takımımız, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci hafta karşılaşmasında Portekiz ile karşı karşıya gelecek.

2 / 10 Liderliği yakından ilgilendiren karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Zorlu mücadele TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

3 / 10 Alman hakem Zwayer düdük çalacak.

4 / 10 Milli Takımımızın ilk 11'i şöyle; Altay, Zeki, Samet, Abdülkerim, Ferdi, Kaan, Hakan, Orkun, Yunus, Kerem, Barış.

5 / 10 Portekiz'in ise; Diogo Costa, Cancelo, Ruben Dias, Pepe, Nuno Mendes, Palhinha, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Leao, Ronaldo.

6 / 10 Mücadeleye saatler kala stadyuma gelen milli kafilemize UEFA tarafından görevlendirilen güvenliğin sergilemiş olduğu tavırlar dikkat çekti.

7 / 10 Takım otobüsünden inen Montella stadyuma girmek isterken güvenlik tarafından engelledi.

8 / 10 Akreditasyon kartını boynuna takmayan Montella'yı stada almayan güvenliğin tavırları tepki çekti.

9 / 10 Daha sonrasında Montella kartını gösterdikten sonra stadyuma girdi.