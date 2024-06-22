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Spor

Türkiye - Portekiz maçı öncesi Montella'ya büyük ayıp

18:45 - 22/06/2024 Cumartesi
Güncelleme: 18:54 - 22/06/2024 Cumartesi
Yeni Şafak

A Milli Takımımız, EURO 2024 F Grubu ikinci hafta karşılaşmasında Portekiz ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesi stadyuma gelen kafilemize UEFA tarafından görevlendirilen güvenliğin sergilemiş olduğu tavırlar dikkat çekti. O anlara haberin içerisinden ulaşabilirsiniz

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A Milli Takımımız, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci hafta karşılaşmasında Portekiz ile karşı karşıya gelecek.

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Liderliği yakından ilgilendiren karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Zorlu mücadele TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

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Alman hakem Zwayer düdük çalacak.

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Milli Takımımızın ilk 11'i şöyle; Altay, Zeki, Samet, Abdülkerim, Ferdi, Kaan, Hakan, Orkun, Yunus, Kerem, Barış.

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 Portekiz'in ise; Diogo Costa, Cancelo, Ruben Dias, Pepe, Nuno Mendes, Palhinha, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Leao, Ronaldo.

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Mücadeleye saatler kala stadyuma gelen milli kafilemize UEFA tarafından görevlendirilen güvenliğin sergilemiş olduğu tavırlar dikkat çekti.

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Takım otobüsünden inen Montella stadyuma girmek isterken güvenlik tarafından engelledi.

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Akreditasyon kartını boynuna takmayan Montella'yı stada almayan güvenliğin tavırları tepki çekti.

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Daha sonrasında Montella kartını gösterdikten sonra stadyuma girdi.

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#Türkiye
#Portekiz
#Vincenzo Montella
#EURO 2024
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