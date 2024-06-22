Türkiye - Portekiz maçı öncesi Montella'ya büyük ayıp

A Milli Takımımız, EURO 2024 F Grubu ikinci hafta karşılaşmasında Portekiz ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesi stadyuma gelen kafilemize UEFA tarafından görevlendirilen güvenliğin sergilemiş olduğu tavırlar dikkat çekti. O anlara haberin içerisinden ulaşabilirsiniz
A Milli Takımımız, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci hafta karşılaşmasında Portekiz ile karşı karşıya gelecek.
Liderliği yakından ilgilendiren karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Zorlu mücadele TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Alman hakem Zwayer düdük çalacak.
Milli Takımımızın ilk 11'i şöyle; Altay, Zeki, Samet, Abdülkerim, Ferdi, Kaan, Hakan, Orkun, Yunus, Kerem, Barış.
Portekiz'in ise; Diogo Costa, Cancelo, Ruben Dias, Pepe, Nuno Mendes, Palhinha, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Leao, Ronaldo.
Mücadeleye saatler kala stadyuma gelen milli kafilemize UEFA tarafından görevlendirilen güvenliğin sergilemiş olduğu tavırlar dikkat çekti.
Takım otobüsünden inen Montella stadyuma girmek isterken güvenlik tarafından engelledi.
Akreditasyon kartını boynuna takmayan Montella'yı stada almayan güvenliğin tavırları tepki çekti.
Daha sonrasında Montella kartını gösterdikten sonra stadyuma girdi.