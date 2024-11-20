A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 6. hafta karşılaşmasında Karadağ'a 3-1 mağlup oldu. Milliler, Galler'in İzlanda'yı mağlup etmesinin ardından grubu ikinci sırada tamamladı. Ay-yıldızlılar, A Ligi'nde grubunu üçüncü sırada bitiren dört takımdan biriyle play-off turunda karşılaşacak. İşte play-off turundaki muhtemel rakiplerimiz...
A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 6. hafta karşılaşmasında puanı olmayan Karadağ'a 3-1 mağlup oldu.
Bu yenilginin ardından Türkiye, Galler'in İzlanda karşısında 4-1 galip gelmesinin ardından grubu ikinci sırada tamamladı.
A Milli Takım, A Ligi'nde grubunu üçüncü sırada bitiren dört takımdan biriyle play-off turunda karşılaşacak. Galip gelmemiz halinde A Ligi'nde oynamaya hak kazanacağız.
A MİLLİ TAKIM'IN ULUSLAR LİGİ PLAY-OFF TURUNDAKİ MUHTEMEL RAKİPLERİ KİM?
- İskoçya
- Belçika
- Macaristan
- Sırbistan
ULUSLAR LİGİ PLAY-OFF TURU MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?
Eleme turu play-off kurası çekimi 22 Kasım 2024 tarihinde düzenlenecek. Eleme turu play-off maçları 20-23 Mart 2025 tarihinde oynanacak.