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Türkiye'nin Uluslar Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu

Türkiye'nin Uluslar Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu

00:5920/11/2024, Wednesday
G: 20/11/2024, Wednesday
Yeni Şafak
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A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 6. hafta karşılaşmasında Karadağ'a 3-1 mağlup oldu. Milliler, Galler'in İzlanda'yı mağlup etmesinin ardından grubu ikinci sırada tamamladı. Ay-yıldızlılar, A Ligi'nde grubunu üçüncü sırada bitiren dört takımdan biriyle play-off turunda karşılaşacak. İşte play-off turundaki muhtemel rakiplerimiz...

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 6. hafta karşılaşmasında puanı olmayan Karadağ'a 3-1 mağlup oldu.

Bu yenilginin ardından Türkiye, Galler'in İzlanda karşısında 4-1 galip gelmesinin ardından grubu ikinci sırada tamamladı.

A Milli Takım, A Ligi'nde grubunu üçüncü sırada bitiren dört takımdan biriyle play-off turunda karşılaşacak. Galip gelmemiz halinde A Ligi'nde oynamaya hak kazanacağız.

A MİLLİ TAKIM'IN ULUSLAR LİGİ PLAY-OFF TURUNDAKİ MUHTEMEL RAKİPLERİ KİM?


- İskoçya

- Belçika

- Macaristan

- Sırbistan


ULUSLAR LİGİ PLAY-OFF TURU MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?


Eleme turu play-off kurası çekimi 22 Kasım 2024 tarihinde düzenlenecek. Eleme turu play-off maçları 20-23 Mart 2025 tarihinde oynanacak.



#Türkiye
#Karadağ
#UEFA Uluslar Lig

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