UEFA kulüpler sıralaması güncellendi: İşte Türk takımlarının yeri

UEFA, Avrupa liglerinde 2024/25 sezonunun başlamasına kısa bir süre kala kulüpler sıralamasını güncelledi. İşte Türk takımlarının listedeki yerleri...
Avrupa'da 2024/25 sezonunun başlamasına az bir zaman kala UEFA, kulüpler sıralamasını güncelledi. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un da sıralamaları belli oldu. İşte o liste...
1 - Manchester City
2 - Real Madrid
3 - Bayern Münih
4 - Liverpool
5 - Roma
6 - PSG
7 - Villarreal
8 - Borussia Dortmund
9 - Chelsea
10 - Inter
47 - Fenerbahçe
63 - Galatasaray
135 - Beşiktaş
137 - Trabzonspor