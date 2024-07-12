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Spor

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi: İşte Türk takımlarının yeri

14:33 - 12/07/2024 Cuma
Güncelleme: 15:48 - 12/07/2024 Cuma
Yeni Şafak

UEFA, Avrupa liglerinde 2024/25 sezonunun başlamasına kısa bir süre kala kulüpler sıralamasını güncelledi. İşte Türk takımlarının listedeki yerleri...

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Avrupa'da 2024/25 sezonunun başlamasına az bir zaman kala UEFA, kulüpler sıralamasını güncelledi. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un da sıralamaları belli oldu. İşte o liste...













2/ 15

1 - Manchester City














3/ 15

2 - Real Madrid












4/ 15

3 - Bayern Münih













5/ 15

4 - Liverpool













6/ 15

5 - Roma











7/ 15

6 - PSG









8/ 15

7 - Villarreal








9/ 15

8 - Borussia Dortmund








10/ 15

9 - Chelsea







11/ 15

10 - Inter



12/ 15

47 - Fenerbahçe




13/ 15

63 - Galatasaray



14/ 15

135 - Beşiktaş



15/ 15

137 - Trabzonspor

#UEFA
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