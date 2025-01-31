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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu maçları ne zaman oynanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu maçları ne zaman oynanacak?

14:3031/01/2025, Cuma
G: 31/01/2025, Cuma
Yeni Şafak
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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde play-off turu için kura çekimi bugün gerçekleştirildi. İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde yapılan kura çekiminde son 16 play-off turu eşleşmeleri belli oldu. Kura çekiminin ardından oluşan eşleşmelerde seri başı takımlar ilk maçı deplasmanda, rövanşı ise sahasında oynayacak. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu maçları ne zaman oynanacak? İşte detaylar.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyinde bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde bugün kura heyecanı yaşandı.


İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde yapılan kura çekiminde son 16 play-off turu eşleşmeleri belli oldu.


Bu sezon ilk kez 36 takımlı lig formatına göre oynanan Devler Ligi'ni ilk 8 sırada tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turuna yükseldi.


9-16. sıradaki takımlarla 17-24. sıradaki takımlar play-off turunda eşleşti.


Kura çekiminin ardından oluşan eşleşmelerde seri başı takımlar ilk maçı deplasmanda, rövanşı ise sahasında oynayacak.



UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu maçları ne zaman oynanacak?


UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçlar 11-12 Şubat tarihlerinde oynanacak.


İkinci maçlar ise 18-19 Şubat tarihlerinden oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi’ play-off turunda hangi takım hangi takım ile eşleşti?

Brest - PSG

Benfica - Monaco

Juventus - PSV Eindhoven

Feyenoord - Milan

Manchester City - Real Madrid

Celtic - Bayern Münih

Club Brugge - Atalanta

Sporting Lizbon - Dortmund


#UEFA
#Şampiyonlar Ligi
#play-off

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