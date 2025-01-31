UEFA Şampiyonlar Ligi’nde play-off turu için kura çekimi bugün gerçekleştirildi. İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde yapılan kura çekiminde son 16 play-off turu eşleşmeleri belli oldu. Kura çekiminin ardından oluşan eşleşmelerde seri başı takımlar ilk maçı deplasmanda, rövanşı ise sahasında oynayacak. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu maçları ne zaman oynanacak? İşte detaylar.

1 /7 Avrupa futbolunun kulüpler düzeyinde bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde bugün kura heyecanı yaşandı.



2 /7 İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde yapılan kura çekiminde son 16 play-off turu eşleşmeleri belli oldu.



3 /7 Bu sezon ilk kez 36 takımlı lig formatına göre oynanan Devler Ligi'ni ilk 8 sırada tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turuna yükseldi.



4 /7 9-16. sıradaki takımlarla 17-24. sıradaki takımlar play-off turunda eşleşti.



5 /7 Kura çekiminin ardından oluşan eşleşmelerde seri başı takımlar ilk maçı deplasmanda, rövanşı ise sahasında oynayacak.



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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu maçları ne zaman oynanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçlar 11-12 Şubat tarihlerinde oynanacak.

İkinci maçlar ise 18-19 Şubat tarihlerinden oynanacak.