UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması sona erdi. İlk 8'e girerek son 16 turuna direkt yükselen ekiplerin ardından 9-24 arası için kuralar çekildi. Gerçekleştirilen kura çekimi sonrası play-off turu eşleşmeleri belli oldu. İşte detaylar...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son hafta müsabakalarının tamamlanmasının ardından ilk 8'de yer alarak son 16'ya direkt yükselen takımlar belli oldu.
Lig etabının sona ermesinin ardından Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lille ve Aston Villa, doğrudan son 16 turuna yükseldi.
Puan cetvelinde 9-24. sırayı elde eden Atalanta, Borussia Dortmund, Real Madrid, Bayern Münih, Milan, PSV, Paris Saint-Germain, Benfica, Monaco, Brest, Feyenoord, Juventus, Celtic, Manchester City, Sporting Lizbon ve Club Brugge ise play-off aşamasına adlarını yazdıran ekipler oldu.
Play-off turunda karşı karşıya gelecek 16 takım, çift maçlı eleme usulüyle son 16 biletini almaya çalışacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu ilk maçları 11-12 Şubat, ikinci maçlar ise 18-19 Şubat tarihlerinde oynanacak.
Büyük heyecana sahne olan kura çekimi sonrası eşleşmeler de belli oldu.
İŞTE EŞLEŞMELER
Brest - PSG
Benfica - Monaco
Juventus - PSV Eindhoven
Feyenoord - Milan
Manchester City - Real Madrid
Celtic - Bayern Münih
Club Brugge - Atalanta
Sporting Lizbon - Dortmund