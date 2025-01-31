Puan cetvelinde 9-24. sırayı elde eden Atalanta, Borussia Dortmund, Real Madrid, Bayern Münih, Milan, PSV, Paris Saint-Germain, Benfica, Monaco, Brest, Feyenoord, Juventus, Celtic, Manchester City, Sporting Lizbon ve Club Brugge ise play-off aşamasına adlarını yazdıran ekipler oldu.