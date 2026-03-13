UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında İspanyol temsilcisi karşısında istediği sonucu alamayan Samsunspor, ülke puanına bu kez katkı yapamadı. Karadeniz ekibi evinde 3-1 mağlup oldu ve UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. İşte son durum…
UEFA Konferans Ligi'ne ilk kez katılan Samsunspor tarihi bir sezon geçiriyor. Karadeniz ekibi son 16'da İspanyol temsilcisi Rayo Vallecano ile eşleti.
Samsunspor ilk maçta Rayo Vallecano'ya 3-1 yenildi. Maç biter bitmez UEFA ülke puanı güncellendi:
UEFA ülke puanı sıralamasında son durum ne, Türkiye kaç puanda?
UEFA ülke puanında son durum şöyle oluştu:
1- İngiltere: 113.575
2- İtalya: 98.588
3- İspanya: 93.234
4- Almanya: 89.117
5- Fransa: 80.712
6- Portekiz: 69.666
7- Hollanda: 67.345
8- Belçika: 61.850
9- TÜRKİYE: 51.475
10- Çekya: 48.325