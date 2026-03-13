Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Samsunspor’un mağlubiyeti sonrası UEFA ülke puanında son durum belli oldu

Samsunspor’un mağlubiyeti sonrası UEFA ülke puanında son durum belli oldu

09:3113/03/2026, Cuma
G: 13/03/2026, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında İspanyol temsilcisi karşısında istediği sonucu alamayan Samsunspor, ülke puanına bu kez katkı yapamadı. Karadeniz ekibi evinde 3-1 mağlup oldu ve UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. İşte son durum…

UEFA Konferans Ligi'ne ilk kez katılan Samsunspor tarihi bir sezon geçiriyor. Karadeniz ekibi son 16'da İspanyol temsilcisi Rayo Vallecano ile eşleti.


Samsunspor ilk maçta Rayo Vallecano'ya 3-1 yenildi. Maç biter bitmez UEFA ülke puanı güncellendi:


UEFA ülke puanı sıralamasında son durum ne, Türkiye kaç puanda?

UEFA ülke puanında son durum şöyle oluştu:

 

1- İngiltere: 113.575

2- İtalya: 98.588

3- İspanya: 93.234

4- Almanya: 89.117

5- Fransa: 80.712

6- Portekiz: 69.666

7- Hollanda: 67.345

8- Belçika: 61.850

9- TÜRKİYE: 51.475

10- Çekya: 48.325


#UEFA ülke puanı
#Samsunspor
#Galatasaray
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EMEKLİ PROMOSYONUNDA YARIŞ KIZIŞTI! En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor, ne kadar?