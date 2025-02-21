Temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe dün akşam Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçlarına çıktı. Galatasaray AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kalarak Avrupa Ligi’ne veda etti. Fenerbahçe deplasmanda Anderlecht ile 2-2 berabere kalarak son 16 turuna yükseldi ve bu sonuçların ardından UEFA Ülke puanı sıralaması güncellendi. Peki, UEFA Ülke puanı sıralamasında son durum ne, Türkiye’nin puanı kaç? İşte detaylar.
UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray ve Fenerbahçe'nin play-off turu rövanş maçlarını tamamlamasının ardından yeni ülke puanımız belli oldu.
Temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda konuk olduğu Anderlecht ile 2-2 berabere kalarak son 16 turuna yükseldi. Bir diğer temsilcimiz Galatasaray ise ağırladığı AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kalarak Avrupa Ligi'ne veda etti.
İŞTE YENİ ÜLKE PUANI SIRALAMASI
1-İNGİLTERE - 106.624
2-İTALYA - 93.543
3-İSPANYA - 89.596
4-ALMANYA - 83.956
5-FRANSA - 70.022
6-HOLLANDA - 66.650
7-PORTEKİZ - 62.066
8-BELÇİKA - 56.450
9-ÇEKYA - 43.900
10-TÜRKİYE - 43.300
11-YUNANİSTAN- 38.312