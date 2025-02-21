Temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe dün akşam Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçlarına çıktı. Galatasaray AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kalarak Avrupa Ligi’ne veda etti. Fenerbahçe deplasmanda Anderlecht ile 2-2 berabere kalarak son 16 turuna yükseldi ve bu sonuçların ardından UEFA Ülke puanı sıralaması güncellendi. Peki, UEFA Ülke puanı sıralamasında son durum ne, Türkiye’nin puanı kaç? İşte detaylar.

1 /3 UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray ve Fenerbahçe'nin play-off turu rövanş maçlarını tamamlamasının ardından yeni ülke puanımız belli oldu.



2 /3 Temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda konuk olduğu Anderlecht ile 2-2 berabere kalarak son 16 turuna yükseldi. Bir diğer temsilcimiz Galatasaray ise ağırladığı AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kalarak Avrupa Ligi'ne veda etti.

