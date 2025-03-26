UEFA’dan Rangers’a soruşturma: Tarihi ceza geliyor!

Rangers’a UEFA’dan tarihi ceza kapıda! UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu Rangers’ın Fenerbahçe’yi ağırladığı maçta taraftarlar ırkçı pankart açmış ve sahaya yabancı madde atmıştı. UEFA tarafından kulübe soruşturma başlatıldı.
Rangers’ın Ibrox’ta Fenerbahçe’yi ağırladığı maçta, taraftarların ırkçı pankart asması, sahaya yabancı madde atması ve merdiven girişlerini kapatması sebebiyle UEFA tarafından soruşturma başlatıldı.
UEFA, söz konusu pankartın "ırkçı ve/veya ayrımcı" ifadeler içerdiğini belirtti. Pankartta, "Woke yabancı ideolojileri dışarıda tutun. Avrupa’yı savunun" ifadeleri yer aldı.
TARİHİ CEZA GELİYOR
İskoç ekibi, Fenerbahçe maçındaki ırkçı/ayrımcı pankart eylem ve ifadelerin önümüzdeki 2 yıl içinde tekrarlanması durumunda kısmi tribün kapatma cezası alacaklarını duyurdu.
İskoç kulübü böyle bir cezanın kulübün adını lekelediğini, itibarına ve mali durumuna zarar vereceğini, sorumluları tespit etmek için çalışmalara başlandığını açıkladı.