Uğur Karakullukçu'dan Galatasaraylı futbolcuya: Yedek bile olamaz

"Bence Okan hoca Kerem Demirbay'a Gabriel Sara gelir gelmez 'Bir idmana çıkmış çocuk senden daha değerli' demek istemedi ve bu yüzden onunla başladı. Neden bu tercihi yaptığını ön görmek aşırı zor değil. Ama ikinci yarıya neden böyle başladığını biraz sorguluyorum."