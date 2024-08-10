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Spor

Uğur Karakullukçu'dan Galatasaraylı futbolcuya: Yedek bile olamaz

14:00 - 10/08/2024 Cumartesi
Güncelleme: 14:36 - 10/08/2024 Cumartesi
Yeni Şafak

Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında Hatayspor'u 2-1 mağlup etti. Mücadeleyi değerlendiren Uğur Karakullukçu, maça ilk 11'de başlayan sarı-kırmızılı futbolcu hakkında dikkati çeken bir yorumda bulundu. Karakullukçu'nun maç sonrası Youtube kanalında futbolcuların performansına ilişkin yaptığı değerlendirmeler şu şekilde:

1/ 5

"Bence Okan hoca Kerem Demirbay'a Gabriel Sara gelir gelmez 'Bir idmana çıkmış çocuk senden daha değerli' demek istemedi ve bu yüzden onunla başladı. Neden bu tercihi yaptığını ön görmek aşırı zor değil. Ama ikinci yarıya neden böyle başladığını biraz sorguluyorum."

2/ 5

"Leo Dubois, Galatasaray'da yedek olarak bile bulunması gereksiz bir oyuncu, yanlış bir oyuncu."

3/ 5

"Barış Alper Yılmaz hemen hemen her topu yanlış kullandı. Finalde korkunçtu. Beklemediğim bir şey değildi çünkü; Türkiye'de geçmişte bu var. 2002'de Hasan Şaş Ballon d'Or adayıydı. Muhteşem oynamıştı. Adamın 18 asisti falan vardı. O da Dünya Kupası sonrası kayboldu sonraki sezon çok kötüydü. Barış Alper'de belli yıpranmışlık olması çok doğal. Millet tatil yaparken adam turnuva oynadı."

4/ 5

"Davinson Sanchez'e 30 milyon euroluk teklif gelse bile satılmamalı. Bunun eş değerini bulman imkansız. Gerçekten ligin açık ara en iyisi. Stoperlerin Bayer Münih'i falan, yakını bile yok! İlla biri satılacaksa 13-14'e Nelsson'u satmak daha mantıklı."

5/ 5

"Mauro Icardi duymasın ama mevcut fiziksel durumunda şu an itibarıyla Batshuayi daha güvenilir bir santrfor. Icardi'den fiziksel olarak daha iyi durumda gibi geldi bana. Batshuayi her maç süre alacak oyuncu."

#Galatasaray
#Uğur Karakulluçu
#Davinson Sanchez
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