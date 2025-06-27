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Uğurcan Çakır Fenerbahçe'ye gitmek için diretiyor: Trabzonspor kararını verdi

Uğurcan Çakır Fenerbahçe'ye gitmek için diretiyor: Trabzonspor kararını verdi

Haber Merkezi
18:5127/06/2025, Cuma
G: 27/06/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Fenerbahçe, Trabzonspor ve milli takımın kalecisi Uğurcan Çakır için önemli aşama kaydetti. İstanbul'da son detaylar konuşulurken, Uğurcan Çakır kulüplerin anlaşmasını bekliyor. Trabzonspor ise bu transfere sıcak bakmıyor. Bordo mavili takım, Fenerbahçe'ye gitmek isteyen Uğurcan hakkındaki kararını da verdi. İşte Fenerbahçe, Uğurcan Çakır ve Trabzonspor üçgeninde yaşanan son gelişmeler...

Yeni sezona kalesini güçlendirerek girmek isteyen Fenerbahçe, Trabzonspor’un ve milli takımın kalecisi Uğurcan Çakır için önemli aşama kaydetti.

Sarı-lacivertliler, milli kaleci ile prensipte anlaşma sağlarken, detaylar için Uğurcan'ı İstanbul'a davet etti.

Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a giden 29 yaşındaki kaleci, öncesinde ise Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'la bir araya geldi.

Bordo-mavili kulüple 2 yıllık daha sözleşmesi bulunan Uğurcan'ın, başkan Doğan'dan transferi için kolaylık gösterilmesini istediği belirtildi.

Başkan Ertuğrul Doğan'ın ise, daha önceki yaptığı açıklamalarını hatırlatarak "Sadece Avrupa kulüplerine transferin halinde gitmene izin vereceğimi söylemiştim. Sözümün arkasındayım. Bunun dışındaki tercihlerinde ise kolaylık sağlamamız mümkün değil" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Fenerbahçe'nin Uğurcan Çakır ise 15 milyon avroya yakın bir bonservisi gözden çıkardığı gelen bilgiler arasında.

10 milyon avro'ya yakın bir bedelle bile Uğurcan'ın Avrupa'ya transferinde kolaylık yapmayı düşünen Trabzonspor yönetiminin, Fenerbahçe ile yapılacak görüşmelerde 15 milyon avronun altında bir rakamı kabul etmeyeceği ve ancak istedikleri rakamın ödemesi durumunda yolların ayrılacağı tahmin ediliyor.

Berke’den yüzde 40 gelecek

Eyüpspor forması giyen 25 yaşındaki kaleci Berke Özer’in, Trabzonspor’a transfer olacağı ifade edildi. 

Transfer gerçekleşirse Fenerbahçe eski oyuncusu için, Eyüpspor ile yaptığı anlaşma gereğince elde edilecek transfer bedelinin yüzde 40’ını alacak.

Bu yüzde 40'ın da Uğurcan Çakır transferi için de kullanılacağı biliniyor.

Sarı-lacivertliler, Hırvat kaleci Dominik Livakovic’i de en az 8 milyon avroya satmayı planlıyor. Buradan gelecek para da Uğurcan için kullanılacak.

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