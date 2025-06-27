Uğurcan Çakır Fenerbahçe'ye gitmek için diretiyor: Trabzonspor kararını verdi

10 milyon avro'ya yakın bir bedelle bile Uğurcan'ın Avrupa'ya transferinde kolaylık yapmayı düşünen Trabzonspor yönetiminin, Fenerbahçe ile yapılacak görüşmelerde 15 milyon avronun altında bir rakamı kabul etmeyeceği ve ancak istedikleri rakamın ödemesi durumunda yolların ayrılacağı tahmin ediliyor.