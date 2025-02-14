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Ümit Davala'dan Galatasaraylı futbolcu için çarpıcı iddia: Son maçıydı

Ümit Davala'dan Galatasaraylı futbolcu için çarpıcı iddia: Son maçıydı

09:3914/02/2025, Cuma
G: 14/02/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında konuk olduğu Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a 4-1 yenilerek tur şansını zora soktu. Futbolcuların maçtaki performansını değerlendiren sarı-kırmızılı takımın eski oyuncusu Ümit Davala, dikkat çeken bir iddiada bulundu.

İşte Ümit Davala'nın AZ Alkmaar-Galatasaray maçı sonrası Asist Analiz YouTube kanalında yaptığı yorumlardan öne çıkanlar:

"Fernando Muslera'nın kafası çok dağınık. Belli ki sosyal medyayı okuyor ve onlardan etkileniyor. Takımdan ayrılacak gibi gözüküyor."

"Bu hakemlerin çat çat sarı kart göstereceği çok belliydi. Kaan Ayhan'ın kartı gereksizdi. Belli ki bu maça hazırlanış konusunda pek çalışılmamış. UEFA'yı kazanmayı hedefleyen takım böyle oynamamalı."

"Defans maç boyu çok kötüydü. Jelert ve Berkan evlere şenlik. Her aldıkları topu rakibe attılar. Böyle olduğu sürece iş daha da zor. Bu takım 36 takım arasında en çok gol atan takımdı ama yarım pozisyondan golü buldu, başka pozisyonu yok."

"Abdülkerim Bardakçı’nın bence bu son maçıydı. Orada bir değişiklik yapacaktır Okan Buruk. Bu kadar kötü, dağınık Abdülkerim değiştirilecektir. Yeni transfer Cuesta'nın gelişinden sonra morali düşmüş olabilir. Konyaspor kariyerinden daha kötü oynuyor."

"Eksikler bahane olmamalı. Morata, Mertens, Barış gibi rakibi şaşırtan isimler vardı. Galatasaray'ın oyun gücü çok düştü. Maç içerisinde diziliş ve oyuncuların yeri değişiyor. Sürekli gerideyken bunu yapmak konsantrasyon dağıtır. Artık bir şeyleri oturtmak gerekiyor."

#Avrupa Ligi
#Galatasaray
#AZ Alkmaar
#Ümit Davala
#Abdülkerim Bardakcı

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