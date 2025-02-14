Ümit Davala'dan Galatasaraylı futbolcu için çarpıcı iddia: Son maçıydı

"Defans maç boyu çok kötüydü. Jelert ve Berkan evlere şenlik. Her aldıkları topu rakibe attılar. Böyle olduğu sürece iş daha da zor. Bu takım 36 takım arasında en çok gol atan takımdı ama yarım pozisyondan golü buldu, başka pozisyonu yok."