Ümit Karan Galatasaraylı futbolcuya sinirlendi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup oldu. Mücadeleyi değerlendiren Ümit Karan, sarı-kırmızılı futbolcuyu 'şımarık' ve 'lakayıt' olmakla suçladı.
Ümit Karan'ın Frankfurt-Galatasaray maçı sonrası Ekol TV'de yaptığı yorumlar şu şekilde:
"Savunmada hata, ön alanda hata, kulübede hata, hata üstüne hata... Bu yediğimiz 5 golü unutmayın çünkü geçen sezon bir sürü takım gol averajıyla çıkamadılar."
"Ruh nerede ruh! Hani Galatasaray ruhu? Hani Şampiyonlar Ligi bizim ligimizdi. Sanchez hat-trick yapacaksın ya!"
"Sevgili Okan Hoca Şampiyonlar Ligi'nde orta sahayı boşaltmak ne demek! Sanchez 3 senedir sağ stoper oynarken sol stoper oynatamazsın. İkili tandemin var, 3 senedir aynı tandemle oynuyorsun. Singo çok iyi oyuncu, onu gördük zaman zaman ama ilk maçında takımın dengesini bozuyorsun. Icardi'yi oyuna alıyorsun, topa değmeden maçı bitirdi."
"Osimhen bir bahanedir ama bir özür değildir. Okan Hoca eksikliğini hissetmiştir ama özür değildir. Bu takım sadece Osimhen üzerine kurulmadı. Burada 22 oyuncu daha var."
"Şu an takımın yıldızı Osimhen. Yunus, Barış, Sane gibi isimlerin yerinde olsam bana ne olur biliyor musun? 'Osimhen oynamıyor. Osimhen'in o yıldızlığını ben doldurayım. İki kat oynamam lazım' diye düşünürüm. Galatasaray'da maçın yıldızı ben olmak isterim ve iki kat oynarım. Ama bunlar eksi iki katını oynadılar. Fırsat vardı, bugün herkes yıldız olabilirdi."
"Ne oldu Yunus Akgün? Bugün yıldız oluyordu ama 5 dakika sonra gitti gol yedirdi. Şampiyonlar Ligi'nde öyle bir hareket yok. Lakayıtlık yapamazsın, şımarık da hiç oynayamazsın"