Ümit Karan’dan Galatasaraylı yıldız için çarpıcı yorum: ‘Doktora gitsin ateşi var!’

Galatasaray'ın şampiyonluk şansının yüzde 90'a yükseldiğini ifade eden Ümit Karan, "Gerçekten tek hayalim nisanda şampiyon olmak. Zaten mayısta hep olmuşuz. Eyüpspor galibiyetiyle artık şampiyonluk şansı yüzde 90'lara yükseldi" ifadelerini kullandı.



