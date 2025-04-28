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Ümit Karan’dan Galatasaraylı yıldız için çarpıcı yorum: ‘Doktora gitsin ateşi var!’

Ümit Karan’dan Galatasaraylı yıldız için çarpıcı yorum: ‘Doktora gitsin ateşi var!’

10:4028/04/2025, Pazartesi
G: 28/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Eski futbolcu ve yorumcu Ümit Karan Galatasaray’ın 33. haftada Eyüpspor’u 5-1 mağlup ettiği maçın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ümit Karan, Galatasaray'ın Eyüpspor galibiyetini Kale Arkası'nda yorumladı.


Galatasaray'ın şampiyonluk şansının yüzde 90'a yükseldiğini ifade eden Ümit Karan, "Gerçekten tek hayalim nisanda şampiyon olmak. Zaten mayısta hep olmuşuz. Eyüpspor galibiyetiyle artık şampiyonluk şansı yüzde 90'lara yükseldi" ifadelerini kullandı.


Ümit Karan sezona damga vuran Victor Osimhen'i ise Galatasaray'da tutmanın çok zor olduğunu belirtti.


Sezon sonunda ayrılığı beklenen Muslera'yla ilgili de konuşan ünlü yorumcu, "Bu performansıyla 1 sezon daha oynayabilir" dedi.

Davinson Sanchez'in performansını esprili bir dille öven Ümit Karan, "Davinson Sanchez doktora gitsin ateşi var. Adam alev almış, futbol oynuyor. Mame Thiam'ı futboldan soğuttu" şeklinde konuştu.


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