Ümit Özat ile Hakan Bilal Kutlualp arasında sert tartışma: Babanın parasını mı verdin?

Fenerbahçe'de başkan adaylığını açıklayan Hakan Bilal Kutlualp ile eski futbolcu Ümit Özat arasında sert bir sözlü tartışma yaşandı. İkili arasında yaşanan o anları haberimizden izleyebilirsiniz.
Eski Fenerbahçe yöneticisi Hakan Bilal Kutlualp, olağanüstü genel kurul çağrısı yaparak başkan adaylığını açıkladı.
Hakan Bilal Kutlualp'in adaylık açıklaması sonrası sarı-lacivertli takımın eski futbolcusu Ümit Özat ile yaşadığı tartışma dikkati çekti.
İkili arasında yaşanan sert tartışmada Kutlualp, Ümit Özat'a, "Sen nasıl oldu da bu yönetimi desteklersin, ne oldu da döndün? Para alıp oynadın ne konuşuyorsun?" dedi.
Ümit Özat ise Kutlualp'in bu sözlerine, "Düne kadar yanlış yaptığını düşünüyordum, bugün ise neler yaşadığını ve doğrular yaptığı gördüm şimdi destekliyorum. Alex, Can Bartu kulüpte para alıp oynamadı mı? Ne anlatıyorsun sen! Babanın parasını verdin sanki" karşılığını verdi.
Hakan Bilal Kutlualp de Ümit Özat'a, "Kendi cebimden verdim" diye çıkıştı.
İki isim daha sonra etrafındakilerin araya girmesiyle tartışmayı sonlandırdı ve farklı noktalara hareket ederek birbirinden uzaklaştı.
İşte Hakan Bilal Kutlualp ile Ümit Özat arasında yaşanan o tartışma