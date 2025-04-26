Ümit Özat ile Hakan Bilal Kutlualp arasında sert tartışma: Babanın parasını mı verdin?

Ümit Özat ise Kutlualp'in bu sözlerine, "Düne kadar yanlış yaptığını düşünüyordum, bugün ise neler yaşadığını ve doğrular yaptığı gördüm şimdi destekliyorum. Alex, Can Bartu kulüpte para alıp oynamadı mı? Ne anlatıyorsun sen! Babanın parasını verdin sanki" karşılığını verdi.