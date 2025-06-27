Ünlü yönetmenden Arda Güler'e büyük övgü! "Maçın en iyisiydi"

"Bugün gördüklerimi pek beğenmedim"





Salzburg maçını değerlendiren Matamoros, "Bu müsabakayı pek önemsemiyorum. Kolay bir rakibe karşı oynadık ama buna rağmen birçok şans yakaladılar. Bugün gördüklerimi beğendiğim söylenemez." ifadelerini kullandı.