Van Dijk kendisini en çok zorlayan Galatasaraylı futbolcuyu açıkladı

Liverpool’un yıldız savunmacısı Virgil van Dijk, Galatasaray’a 1-0 kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Hollandalı stopere maçtaki en zorlu mücadelenin kime karşı olduğu soruldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray’a deplasmanda 1-0 mağlup olan Liverpool’da Virgil van Dijk karşılaşma sonrası değerlendirmelerde bulundu.
Beyaz TV’ye konuşan deneyimli savunmacı, tur için henüz hiçbir şeyin bitmediğini söyledi. Van Dijk, “Kaybetmek zor. Ama hâlâ her şey bitmiş değil ve rövanş maçını dört gözle bekliyorum. Göreceğiz” ifadelerini kullandı.
34 yaşındaki futbolcuya maçtaki en zorlu mücadelenin kime karşı olduğu soruldu. Van Dijk’e Victor Osimhen ile Barış Alper Yılmaz arasında tercih yapması istendi.
Hollandalı stoper, kanatta oynayan Barış Alper ile çok fazla karşı karşıya gelmediklerini söyledi.
Van Dijk, “Barış kanatta oynuyor, onunla çok fazla karşı karşıya gelmedik. Ama Osimhen kesinlikle iyi bir forvet; hem Galatasaray’da hem de Nijerya Milli Takımı’nda iyi işler çıkarıyor. Onunla oynamak her zaman güzel bir mücadele" diye konuştu.