Van Dijk kendisini en çok zorlayan Galatasaraylı futbolcuyu açıkladı

Beyaz TV’ye konuşan deneyimli savunmacı, tur için henüz hiçbir şeyin bitmediğini söyledi. Van Dijk, “Kaybetmek zor. Ama hâlâ her şey bitmiş değil ve rövanş maçını dört gözle bekliyorum. Göreceğiz” ifadelerini kullandı.