Vedat Muriqi’ten transfer açıklaması: Fenerbahçe’ye dönecek mi?

İspanya La Liga ekiplerinden Mallorca forması giyen Kosovalı yıldız Vedat Muriqi Fenerbahçe’ye transferi hakkında konuştu. 30 yaşındaki tecrübeli isim hakkında çıkan transfer dedikodularına son noktayı koydu. İşte detaylar.
Fenerbahçe'nin eski golcüsü Vedat Muriqi, sarı-lacivertlilere geri döneceği yönündeki iddiaları cevapladı. Tivibu Spor'a konuşan 30 yaşındaki futbolcunun açıklamaları şöyle:
"Türkiye'de tanıyorlar, benim gideceğim her kulübe neler katacağımı biliyor kulüp yöneticileri veya hocalar.
O yüzden ocak transferi veya yaz transferinde sadece Türkiye için değil, genel anlamda diyorum bir şeyler oluyor.
Mallorca bu konuda tekliflere kapalı. Sözlü ya da yazılı hiçbir teklifi duymak istemiyorlar. Bu sefer de böyle oldu.
O yüzden yaz transferine kadar çıkışımı mümkün görmüyorum, mutluyum.
Futbolda ne zaman nereye gideceğiniz belli olmuyor. Biz profesyonel futbolcularız gittiğimiz her yere adapte olmaya çalışıyoruz."
Muriqi bu sezon Mallorca'da 15 maça çıktı ve 3 gol-2 asistlik skor katkısı verdi.