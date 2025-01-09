Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Vedat Muriqi’ten transfer açıklaması: Fenerbahçe’ye dönecek mi?

Vedat Muriqi’ten transfer açıklaması: Fenerbahçe’ye dönecek mi?

16:399/01/2025, Thursday
G: 9/01/2025, Thursday
Yeni Şafak
Sonraki haber

İspanya La Liga ekiplerinden Mallorca forması giyen Kosovalı yıldız Vedat Muriqi Fenerbahçe’ye transferi hakkında konuştu. 30 yaşındaki tecrübeli isim hakkında çıkan transfer dedikodularına son noktayı koydu. İşte detaylar.

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Vedat Muriqi, sarı-lacivertlilere geri döneceği yönündeki iddiaları cevapladı. Tivibu Spor'a konuşan 30 yaşındaki futbolcunun açıklamaları şöyle:

"Türkiye'de tanıyorlar, benim gideceğim her kulübe neler katacağımı biliyor kulüp yöneticileri veya hocalar.


O yüzden ocak transferi veya yaz transferinde sadece Türkiye için değil, genel anlamda diyorum bir şeyler oluyor.


Mallorca bu konuda tekliflere kapalı. Sözlü ya da yazılı hiçbir teklifi duymak istemiyorlar. Bu sefer de böyle oldu.


O yüzden yaz transferine kadar çıkışımı mümkün görmüyorum, mutluyum.


Futbolda ne zaman nereye gideceğiniz belli olmuyor. Biz profesyonel futbolcularız gittiğimiz her yere adapte olmaya çalışıyoruz."


Muriqi bu sezon Mallorca'da 15 maça çıktı ve 3 gol-2 asistlik skor katkısı verdi.


#Vedat Muriqi
#La Liga
#Mallorca
#Fenerbahçe

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KPSS 2025/3 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sözleşmeli personel alımı tercih başvuruları başladı!