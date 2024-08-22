Victor Nelsson’a Premier Lig’den talip: Bonservis bedeli açıklandı

Galatasaray başarılı defans oyuncusu Victor Nelsson’a Premier Lig’den talip çıktı. İngiliz ekibinin transfere 12 milyon sterlin ayırdığı iddia edildi. La Liga ve Serie A’dan talipleri olan yıldız için son sözü teknik direktör Okan Buruk söyleyecek. Detaylar haberimizde.
Galatasaray forması giyen Victor Nelsson'a İngiltere Premier League'nin köklü bir takımın talip olduğu iddia edildi.
İngiliz medyasından The Guardian'ın haberine göre; stoper arayışını sürdüren West Ham United, Danimarkalı futbolcuyu gözüne kestirdi.
Haberde ayrıca Nelsson'u Sevilla, Lille ve Bologna'nın da istediğinin altı çizilirken, İngiliz ekibinin bu transfer için 12 milyon Sterli ayırdığı iddia edildi.
Geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı forma ile tüm kulvarlarda 46 maça çıkan 25 yaşındaki savunmacı, 2 gollük katkı verdi.
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 17 milyon euro.
Victor Nelsson kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?
Victor Enok Nelsson, 14 Ekim 1998'de Danimarka'nın Hornbæk kentinde doğmuştur.
Futbol hayatına Danimarka'da başlayan Nelsson, kariyerinin ilk yıllarında FC Nordsjælland takımında forma giymiştir.
Genç yaşta gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken oyuncu, daha sonra Kopenhag'a transfer olmuştur.
2021 yılında ise Galatasaray'a transfer olarak Türkiye'ye gelmiştir.