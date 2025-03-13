Victor Osimhen Galatasaray'da bir şartla kalacak: İşte o isteği…

Astronomik ücret!

Tapusu Napoli’de olan Nijeryalı yıldızın 67 milyon euroluk bonservisi bir tarafa Osimhen’in de istediği rakam ortaya çıktı. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Yıllık 15 milyon euro ve dört yıllık imza isteyen Osimhen’in salt garanti ücret maliyeti de 60 milyon euroyu buluyor.



