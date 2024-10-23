Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Osimhen 6’da 6 için sahada

Osimhen 6’da 6 için sahada

10:5923/10/2024, Çarşamba
G: 23/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Galatasaray’ın sezon başında Napoli’den transfer ettiği Victor Osimhen 5 maçta skora direkt etki etti. 25 yaşındaki futbolcu performansıyla sarı-kırmızılı taraftarın gönlünde taht kurdu. Peki, Victor Osimhen’in kaç gol attı ve kaç asisti var? İşte sorunun cevabı.

Galatasaray'da Elfsborg maçı öncesi gözler Victor Osimhen'e çevrildi.


Sarı-Kırmızılılar'ın yeni süper yıldızı Victor Osimhen, Antalyaspor maçına attığı röveşata ile damga vurmuştu.


25 yaşındaki Nijeryalı, bugün de takımın en önemli kozlarından olacak. 

Victor Osimhen’in kaç gol ve asisti var?

Geldiği günden bu yana çıktığı 5 maçı boş geçmeyen yıldız oyuncu, 3 gol ve 3 asistlik performansıyla dikkat çekiyor.


Yıldız oyuncu, Okan Buruk'un şans vermesi durumunda Elfsborg karşısında da skora katkı yaparak bu seriyi sürdürmeyi hedefliyor.


#Osimhen
#Galatasaray
#Elsfborg

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Pekin ördeği nasıl yapılır? Pekin ördeği çıtır çıtır derisi ve yumuşacık etiyle damakları şenlendirir