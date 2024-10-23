Galatasaray’ın sezon başında Napoli’den transfer ettiği Victor Osimhen 5 maçta skora direkt etki etti. 25 yaşındaki futbolcu performansıyla sarı-kırmızılı taraftarın gönlünde taht kurdu. Peki, Victor Osimhen’in kaç gol attı ve kaç asisti var? İşte sorunun cevabı.

1 /5 Galatasaray'da Elfsborg maçı öncesi gözler Victor Osimhen'e çevrildi.



2 /5 Sarı-Kırmızılılar'ın yeni süper yıldızı Victor Osimhen, Antalyaspor maçına attığı röveşata ile damga vurmuştu.



3 /5 25 yaşındaki Nijeryalı, bugün de takımın en önemli kozlarından olacak.

4 /5 Victor Osimhen’in kaç gol ve asisti var? Geldiği günden bu yana çıktığı 5 maçı boş geçmeyen yıldız oyuncu, 3 gol ve 3 asistlik performansıyla dikkat çekiyor.

