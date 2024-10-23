Galatasaray’ın sezon başında Napoli’den transfer ettiği Victor Osimhen 5 maçta skora direkt etki etti. 25 yaşındaki futbolcu performansıyla sarı-kırmızılı taraftarın gönlünde taht kurdu. Peki, Victor Osimhen’in kaç gol attı ve kaç asisti var? İşte sorunun cevabı.
Galatasaray'da Elfsborg maçı öncesi gözler Victor Osimhen'e çevrildi.
Sarı-Kırmızılılar'ın yeni süper yıldızı Victor Osimhen, Antalyaspor maçına attığı röveşata ile damga vurmuştu.
25 yaşındaki Nijeryalı, bugün de takımın en önemli kozlarından olacak.
Victor Osimhen’in kaç gol ve asisti var?
Geldiği günden bu yana çıktığı 5 maçı boş geçmeyen yıldız oyuncu, 3 gol ve 3 asistlik performansıyla dikkat çekiyor.
Yıldız oyuncu, Okan Buruk'un şans vermesi durumunda Elfsborg karşısında da skora katkı yaparak bu seriyi sürdürmeyi hedefliyor.