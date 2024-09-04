Victor Osimhen transferinin perde arkası ortaya çıktı: Galatasaray'ı neden seçti?

Galatasaray'ın Napoli'den kadrosuna kattığı Victor Osimhen'in, sarı kırmızılı takımı neden seçtiği belli oldu. Osimhen transferinin perde arkası da ortaya çıktı.
Galatasaray'ın Victor Osimhen transferi sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada konuşuldu.
Nijeryalı oyuncunun, Galatasaray'ı neden seçtiği de ortaya çıktı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Osimhen'in Galatasaray'ı neden seçtiğini anlattı.
Milliyet'e açıklamalarda bulunan Buruk, şu ifadeleri kullandı:
"Menajer George Gardi’den Osimhen için telefon geldi."
"Benim bir tarzım var."
"Futbolcuyla telefonda görüntülü konuşmak gibi..."
"Osimhen’le konuştum ve ikna oldu."
"Galatasaray’a gelmeyi çok heyecan verici buldu."
"Zaten aklımda da çift forvete dönme fikri vardı."
"Böyle bir fırsat kaçmazdı."
Victor Osimhen de Galatasaray'a gelmeden önce Mertens ile konuştuğunu söylemişti.
Osimhen şu ifadeleri kullanmıştı:
"Dries Mertens ile daha önce oynadık."
"Bana çok yardımcı oldu. Buraya gelmeden önce onunla da konuştum."
"Onunla sahada olmak için sabırsızlanıyorum."