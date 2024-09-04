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Spor

Victor Osimhen transferinin perde arkası ortaya çıktı: Galatasaray'ı neden seçti?

Haber Merkezi
10:28 - 4/09/2024 Çarşamba
Güncelleme: 11:05 - 4/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak

Galatasaray'ın Napoli'den kadrosuna kattığı Victor Osimhen'in, sarı kırmızılı takımı neden seçtiği belli oldu. Osimhen transferinin perde arkası da ortaya çıktı.

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Galatasaray'ın Victor Osimhen transferi sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada konuşuldu.

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Nijeryalı oyuncunun, Galatasaray'ı neden seçtiği de ortaya çıktı.

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Osimhen'in Galatasaray'ı neden seçtiğini anlattı.

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Milliyet'e açıklamalarda bulunan Buruk, şu ifadeleri kullandı:

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"Menajer George Gardi’den Osimhen için telefon geldi."

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"Benim bir tarzım var."

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"Futbolcuyla telefonda görüntülü konuşmak gibi..."


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"Osimhen’le konuştum ve ikna oldu."

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"Galatasaray’a gelmeyi çok heyecan verici buldu."


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"Zaten aklımda da çift forvete dönme fikri vardı."


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"Böyle bir fırsat kaçmazdı."

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Victor Osimhen de Galatasaray'a gelmeden önce Mertens ile konuştuğunu söylemişti.

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Osimhen şu ifadeleri kullanmıştı:

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"Dries Mertens ile daha önce oynadık."





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"Bana çok yardımcı oldu. Buraya gelmeden önce onunla da konuştum."

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"Onunla sahada olmak için sabırsızlanıyorum."

#Galatasaray
#Victor Osimhen
#Okan Buruk
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