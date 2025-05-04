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Victor Osimhen'den ayrılık sinyali: Galatasaraylı taraftarları üzen açıklama

Victor Osimhen'den ayrılık sinyali: Galatasaraylı taraftarları üzen açıklama

Haber Merkezi
09:464/05/2025, Pazar
G: 4/05/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Süper Lig'in 34. haftasında sahasında ağırladığı Sivasspor'u farklı mağlup eden Galatasaray'da yıldız oyuncu Victor Osimhen karşılaşmanın ardından konuştu. Osimhen açıklamaları veda sinyali olarak yorumlandı.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında RAMS Park'ta konuk ettiği Sivasspor'u 4-1 mağlup eden Galatasaray'da yıldız oyuncu Victor Osimhen karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Taraftara teşekkür ederek sözlerine başlayan Victor Osimhen, şu ifadeleri kullandı: "Takımı tebrik etmek istiyorum. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Her maçın final olduğunu biliyorduk"

"2-3 gol atarak kazanmak önemli ama daha fazlasını da istemek gerekiyor. İyi sonuç aldık bugün. Bu galibiyet çok önemliydi. Çok iyi bir maç çıkardık. Üstüne koyarak devam etmemiz gerekiyor." 

"İlk sezonda rekor kırmak önemli. Dünyanın en büyük kulüplerinden birinde oynuyorum, Türkiye’nin en büyük kulübü. Herkese teşekkür etmek istiyorum."

"Bu sezon, benim için hayat boyu hatırlayacağım bir anı oluyor."

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