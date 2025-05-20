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Victor Osimhen'e büyük şok: Şampiyonluk maçında şaşkına döndü

Victor Osimhen'e büyük şok: Şampiyonluk maçında şaşkına döndü

Haber Merkezi
10:0320/05/2025, Salı
G: 20/05/2025, Salı
Yeni Şafak
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Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Victor Osimhen, Kayserispor ile oynadıkları maçta büyük bir şok yaşadı. Şampiyonluk maçında Osimhen adeta şaşkına döndü.

Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor'u 3-0 yenerek sezonun bitmesine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Sarı kırmızılıların şu anda en önemli gündem maddesi ise Victor Osimhen'in takımda kalması.

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Victor Osimhen, Kayserispor ile oynadıkları maçta büyük bir şok yaşadı.

Fanatik'in haberine göre; RAMS Park'ta oynanan Kayserispor maçının 26. dakikasında fileleri havalandıran Osimhen'in golü sonrasında anonstan gelen ses Nijeryalı yıldızı şaşkına çevirdi.

Kızı Hailey'in yüksek sesle 'Victor' demesi sonrasında tüm stat Osimhen diye bağırdı.

Yıldız oyuncu bu durumla ilgili olarak ise "Çok şaşırdım, kızımın sesini duyunca çok da mutlu oldum. Teşekkür ederim" dedi.

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