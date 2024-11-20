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Galatasaray’da Victor Osimhen’in sözleşme detayları ortaya çıktı: İşte o özel çıkış maddesi

Galatasaray’da Victor Osimhen’in sözleşme detayları ortaya çıktı: İşte o özel çıkış maddesi

Umut Yılmaz
09:3220/11/2024, Çarşamba
G: 20/11/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldız oyuncusu Victor Osimhen'in, ara transfer dönemi için çıkış opsiyonu olduğu açıklanmıştı. Osimhen'in sözleşme detayları ve özel çıkış maddesi ortaya çıktı.

Galatasaray'da sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Victor Osimhen gündemdeki yerini koruyor.

Yıldız oyuncunun, Avrupa devlerinin transfer listesinde yer alması sarı-kırmızılı taraftarları devre arası için endişelendirdi.

Ara transfer dönemi için çıkış opsiyonu olduğu açıklanan Nijeryalı golcünün Galatasaray'a bir sezonluk maliyeti ise 9 milyon Euro.

Napoli cephesinin kiralık sözleşmeye koydurduğu 6.5 milyon Euro'luk özel madde ise Osimhen'in onay vermemesiyle devre dışı kaldı. 

AYRILMAK İSTEMİYOR

Galatasaray ile Napoli arasındaki anlaşmanın detayları ise ortaya çıktı.

İtalyan ekibi, Galatasaray'a kiraladığı Nijeryalı forvet için ocak ayında gelecek teklifleri değerlendirmek istedi.

75 milyon Euro serbest kalma maddesi olan Osimhen'i devre arasında Galatasaray'dan çıkarmanın karşılığı 6.5 milyon Euro tazminat olarak belirlendi.

Ancak bu anlaşmanın gerçekleşmesi Napoli'ye değil tamamen 25 yaşındaki golcünün rızasına bağlı.

Sarı-kırmızlı takıma 6.5 milyon Euro tazminat verilerek Osimhen'in alınması için oyuncunun da rızası olması gerekiyor.

Ancak, Galatasaray'da mutlu olan ve ayrılmak istemeyen golcü oyuncunun bu tavrı söz konusu seçeneği ortadan kaldırdı

#Galatasaray
#Victor Osimhen
#Napoli

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