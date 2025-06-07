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Victor Osimhen'in yeni takımı belli oldu: Sağlık kontrollerinden geçti

Victor Osimhen'in yeni takımı belli oldu: Sağlık kontrollerinden geçti

Haber Merkezi
12:527/06/2025, Cumartesi
G: 7/06/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Galatasaray'ın bonservisini almak istediği Victor Osimhen ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Victor Osimhen'in yeni takımı belli oldu. Osimhen yeni takımı için sağlık kontrollerinden geçti.

Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen, dünya devlerinin radarındaydı.

Sarı kırmızılı takım da oyuncunun bonservisini almak istiyordu.

Victor Osimhen'in yeni takımı belli oldu.

Osimhen, Suudi Arabistan takımlarından Al Hilal ile anlaşma sağladı.

TalkSPORT'un haberine göre; Victor Osimhen, Al Hilal için sağlık kontrolünden geçti.

Al Hilal bu hafta sonunda Napoli ile anlaşmayı tamamlayacak.

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