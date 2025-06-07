Victor Osimhen'in yeni takımı belli oldu: Sağlık kontrollerinden geçti

Galatasaray'ın bonservisini almak istediği Victor Osimhen ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Victor Osimhen'in yeni takımı belli oldu. Osimhen yeni takımı için sağlık kontrollerinden geçti.

1 /6 Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen, dünya devlerinin radarındaydı.

2 /6 Sarı kırmızılı takım da oyuncunun bonservisini almak istiyordu.

3 /6 Victor Osimhen'in yeni takımı belli oldu.

4 /6 Osimhen, Suudi Arabistan takımlarından Al Hilal ile anlaşma sağladı.

5 /6 TalkSPORT'un haberine göre; Victor Osimhen, Al Hilal için sağlık kontrolünden geçti.