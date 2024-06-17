Vincenzo Montella'dan kadro açıklaması: 'Bazıları fit gelmedi'

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile futbolculardan Salih Özcan, EURO 2024 F Grubu'nda yarın oynanacak Gürcistan maçı öncesi basın toplantısında soruları yanıtladı. Montella kadro hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
A Milli Takım, EURO 2024 F Grubu karşılaşmasında Gürcistan ile yarın karşı karşıya gelecek.
Karşılaşma öncesinde teknik direktör Vincenzo Montella ile futbolculardan Salih Özcan basın toplantısı düzenledi.
Vincenzo Montella'nın açıklamaları şöyle:
"Almanya'da oynamak, Türk taraftarların buradaki yoğunluğu, onların karşısında oynamak gurur verici."
"Turnuvaya bazı oyuncular takımlarından %50 oynayarak geldi, bazıları tam fit gelmedi. Her oyuncunun fiziksel, bireysel kapasitesi birbirinden farklı. O yüzden dikkatli olmalı ve oyunculara zarar verecek bir karar almamalısınız."
"Bizi üzen ve talihsiz olan sakatlıklar yaşadık, bizi etkiledi. Ama Bu futbolda olan şeyler. Elimizdeki bek oyuncuları işimize yarayacak. Önemli oyuncularımız var. Ferdi'yi ilk maçta riske etmek istemiyorum. Kumar gibi olur bu. Tamamen toparlanmasını bekleyeceğiz."
"Tek amacımız kazanmak ve iyi oynamak. Yarın akşam da iyi oynamak ve kazanmak istiyoruz."
"Bizim için gerçekten büyük bir avantaj taraftarlar. İç saha maçı gibi olacak. Atmosferi kendimiz için kullanmalıyız. Taraftarı arkamıza almamız lazım."
"Almanya'da doğdum büyüdüm ama kendimi Türk hissediyorum. Bu yüzden Türk Milli Takımı'nı seçtim ve bu kararımdan dolayı çok mutluyum"