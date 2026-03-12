Yeni Şafak
Vinicius Junior'ın o penaltıyı denemesi pahalıya patladı: Serdar Dursun'un emojili yanıtı gündem oldu

Vinicius Junior’ın o penaltıyı denemesi pahalıya patladı: Serdar Dursun’un emojili yanıtı gündem oldu

12/03/2026, Perşembe
G: 12/03/2026, Perşembe
Sonraki haber

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Real Madrid’in kazandığı penaltıda Vinicius Junior, Serdar Dursun ile özdeşleşen o meşhur "zıplayarak vuruş" stilini denedi ancak kaleci gole izin vermedi. Kocaelispor forması giyen tecrübeli golcü ise bu başarısız denemeye sosyal medyada emojili yorum yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Real Madrid, sahasında Manchester City'yi 3-0 yendi.


Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior, 57. dakikada Serdar Dursun'un kendine has stiliyle yaptığı penaltı atışını denedi ancak başarılı olamadı.

Kocaelispor'un santrforu Serdar Dursun, bu penaltıya tepkisiz kalamadı. Dursun, penaltı videosunu alıntılayarak "👀🥶" emojilerini paylaştı. 


Tecrübeli golcünün paylaşımına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.


İşte Vinicius Junior'ın kaçırdığı penaltı...

