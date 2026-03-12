Vinicius Junior’ın o penaltıyı denemesi pahalıya patladı: Serdar Dursun’un emojili yanıtı gündem oldu

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Real Madrid’in kazandığı penaltıda Vinicius Junior, Serdar Dursun ile özdeşleşen o meşhur "zıplayarak vuruş" stilini denedi ancak kaleci gole izin vermedi. Kocaelispor forması giyen tecrübeli golcü ise bu başarısız denemeye sosyal medyada emojili yorum yaptı.

1 /6

2 /6 UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Real Madrid, sahasında Manchester City'yi 3-0 yendi.



3 /6 Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior, 57. dakikada Serdar Dursun'un kendine has stiliyle yaptığı penaltı atışını denedi ancak başarılı olamadı.

4 /6 Kocaelispor'un santrforu Serdar Dursun, bu penaltıya tepkisiz kalamadı. Dursun, penaltı videosunu alıntılayarak "👀🥶" emojilerini paylaştı.



5 /6 Tecrübeli golcünün paylaşımına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

