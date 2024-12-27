Vitor Pereira Premier Lig’de Jose Mourinho’nun ardından bir ilki başardı

İngiltere Premier Lig’de göreve geldikten hemen sonra Wolverhampton ile ikinci galibiyetini alan Vitor Pereira, Mourinho’nun başarısını yakaladı. İlk maçında Leicester City’i mağlup eden Wolverhampton Portekizli teknik adamın önderliğinde dün akşam Manchester United’ı evinde 2-0 mağlup ederek 2’de 2 yaptı. Pereira bu sonuçla Premier Lig’de Mourinho'nun ardından bir ilki başardı. İşte detaylar.

1 /8 Wolverhampton, Vitor Pereira yönetiminde ikinci maçında da galibiyetle ayrıldı.



2 /8 Pereira'nın ilk maçında Leicester City'yi yenen Wolves, ilk iç saha karşılaşmasında ise Manchester United'ı mağlup etti.

3 /8 Vitor Pereira, yeni takımında aldığı iki galibiyetle Premier Lig tarihine geçerken Jose Mourinho'nun ardından ilki başardı.



4 /8 Wolverhampton Teknik Direktörü Vitor Pereira, Manchester United galibiyetiyle Jose Mourinho'nun ardından Premier Lig tarihinde ilk iki maçını da kazanan ilk Portekizli teknik direktör oldu.

5 /8 Pereira döneminde aldığı iki galibiyetle maç fazlasıyla küme düşme hattından kurtulan Wolverhampton'ın 15 puanı bulunuyor.



6 /8 Wolves, 2024'ü Tottenham deplasmanında tamamlayıp yeni yılda ilk maçında Nottingham Forest'la karşılaşacak.



7 /8 Maçın ardından Amazon Prime'a konuşan Vitor Pereira, "İki maçı da kazanmak kolay değil. Takımların çok kaliteli oyuncuları var.