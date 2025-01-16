Vitor Pereira'dan Galatasaraylıları sevindiren transfer açıklaması

Galatasaray'da ara transfer dönemi çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda gündem eski yıldızı olurken oyuncunun hocası Vitor Pereira'dan da Aslan'ı sevindiren bir açıklama geldi. İşte detaylar...
Ara transfer döneminde orta sahaya da takviye planlayan Galatasaray, eski yıldızlarından Mario Lemina'yı gündemine aldı.
Fotomaç'ta yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, Premier Lig ekibi Wolverhampton'da oynayan Lemina için çalışmalarını hızlandırdı.
Vitor Pereira'dan açıklama
Wolverhampton'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Gabonlu yıldız için hocası Vitor Pereira'dan da açıklama geldi.
Portekizli teknik adam, Gabonlu yıldızın takımdan ayrılmak istediğini dile getirdi.
Daha önce 2019-2020 sezonunda Galatasaray forması giyen Mario Lemina, 28 resmi maça çıkmış ve 1 gol kaydetmişti.
Galatasaray'da oynadığı dönemde şanssız sakatlıklar geçirerek beklediği performansı sağlayamayan Gabonlu futbolcu, Southampton'dan kiralık olarak geldiği için bonservisi alınmamıştı.
Ancak son 3.5 sezonda Wolverhampton'da istikrarı tekrar yakalayan deneyimli yıldız, Galatasaray'da tekrar şans bulmaya ve bu kez kendini göstermeye sıcak bakıyor.
Wolverhampton'da göreve başlayan Vitor Pereira yönetiminde sadece 1 maçta oynayan Mario Lemina, 32 dakika sahada kalabildi.
Gabonlu orta saha yalnızca Nottingham Forest mücadelesinde 3-0 kaybettikleri maçta sonradan oyuna girdi.