Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Vitor Pereira'dan Galatasaraylıları sevindiren transfer açıklaması

Vitor Pereira'dan Galatasaraylıları sevindiren transfer açıklaması

10:5216/01/2025, Perşembe
G: 16/01/2025, Perşembe
Diğer
Sonraki haber

Galatasaray'da ara transfer dönemi çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda gündem eski yıldızı olurken oyuncunun hocası Vitor Pereira'dan da Aslan'ı sevindiren bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Ara transfer döneminde orta sahaya da takviye planlayan Galatasaray, eski yıldızlarından Mario Lemina'yı gündemine aldı.

Fotomaç'ta yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, Premier Lig ekibi Wolverhampton'da oynayan Lemina için çalışmalarını hızlandırdı.

Vitor Pereira'dan açıklama


Wolverhampton'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Gabonlu yıldız için hocası Vitor Pereira'dan da açıklama geldi.


Portekizli teknik adam, Gabonlu yıldızın takımdan ayrılmak istediğini dile getirdi.

Daha önce 2019-2020 sezonunda Galatasaray forması giyen Mario Lemina, 28 resmi maça çıkmış ve 1 gol kaydetmişti.


Galatasaray'da oynadığı dönemde şanssız sakatlıklar geçirerek beklediği performansı sağlayamayan Gabonlu futbolcu, Southampton'dan kiralık olarak geldiği için bonservisi alınmamıştı.

Ancak son 3.5 sezonda Wolverhampton'da istikrarı tekrar yakalayan deneyimli yıldız, Galatasaray'da tekrar şans bulmaya ve bu kez kendini göstermeye sıcak bakıyor.

Wolverhampton'da göreve başlayan Vitor Pereira yönetiminde sadece 1 maçta oynayan Mario Lemina, 32 dakika sahada kalabildi.


Gabonlu orta saha yalnızca Nottingham Forest mücadelesinde 3-0 kaybettikleri maçta sonradan oyuna girdi.

#Galatasaray
#Mario Lemina
#Vitor Pereira

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Vatandaş sordu TOKİ 580 bin 922 soruya çözüm üretti