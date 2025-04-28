Volkan Demirel Acun Ilıcalı'yı topa tuttu: 'Bir daha ona sormasınlar!'

'Talisca'nın etrafına toparlanacak bir takım'

"Anderson Talisca sana skor yapar fiziği iyiyse sana bu yaptığından daha fazla da yapar. Şu bir gerçek oldu onu görüyoruz bu takım Talisca'nın etrafına toparlanacak bir takım olacak doğru mu doğru. Talisca'dan bir Alex bekleme yani asist yapmaz skor daha çok yapar. O zaman neye geliyoruz. Yanına hem golcü hem de asist yapabilen yardım santrafor alman lazım."



