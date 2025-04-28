Volkan Demirel Acun Ilıcalı'yı topa tuttu: 'Bir daha ona sormasınlar!'

Fenerbahçe eski futbolcusu ve teknik direktör Volkan Demirel, katıldığı bir programda sarı-lacivertlilerdeki gündem değerlendirirken asbaşkan Acun Ilıcalı hakkında sert açıklamalarda bulundu.
'Bu planlı bir proje yani'
"Mourinho'nun devam edeceği kararını doğru buluyorum. Çünkü başkanın satır aralarına baktığımda biz bu seneyi anlatmaya çalıştık şampiyon olabilirsin ama olamazsan seneye kesinlikle şampiyonluk istiyoruz. Bu planlı bir proje yani."
'Devam etmesi gerektiğini söyledik'
"Dominik Livakovic çok eleştirildi ben aynı görüşte değilim. Livakovic iyi bir kaleci. İrfan Can zaten ben beğeniyorum her zaman hatta geçen de devam etmesi gerektiğini söyledik."
'Talisca'nın etrafına toparlanacak bir takım'
"Anderson Talisca sana skor yapar fiziği iyiyse sana bu yaptığından daha fazla da yapar. Şu bir gerçek oldu onu görüyoruz bu takım Talisca'nın etrafına toparlanacak bir takım olacak doğru mu doğru. Talisca'dan bir Alex bekleme yani asist yapmaz skor daha çok yapar. O zaman neye geliyoruz. Yanına hem golcü hem de asist yapabilen yardım santrafor alman lazım."
'Böyle çocukların maçlara gelmesi lazım'
“Ben küçükken Kartal’dan maçlara gelirdim. Uyumadığım günler oldu, kapısında yattığım kalktığım günler oldu... Kombineler satılsın, satılmasın demiyorum ama kale arkaları satılmasın. Stat ister 100 bin kişilik olsun ister 50 bin kişilik olsun, kale arkasını maça gelmek için uyuyamayan, haftalığından para biriktiren, böyle çocukların maçlara gelmesi lazım.”
'Bir daha ona transfer sormasınlar'
"Osimhen, şans transferi olarak geldi. Bu Fenerbahçe'ye sunulmuş diye duydum... 'Elimizde Dzeko, Nesyri ve Cenk Tosun varken Osimhen'i nereye koyacağız?' diyen yöneticiye bir daha transfer sormasınlar."
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Victor Osimhen için "Meraktan soruyorum Victor Osimhen'i getirdin. Dzeko var, En Nesyri var, bir de Cenk var. Kim oynayacak?" ifadelerini kullanmıştı.