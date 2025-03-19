Volkan Demirel: ‘Artık Fenerbahçe’de oynayacağını düşünmüyorum’

Fenerbahçe'nin ön hattındaki isimlerin atlet olmadığına vurgu yapan Demirel, "Fenerbahçe'nin ileri uç oyuncularında atletizm olarak ağırlık var. Mesela Fenerbahçe 3. bölgede topu kapınca direkt olarak kaleye gidemiyor. Bunu yapacak bir tane oyuncu var Maximin o da oynamıyor. Hocanın açıklamalarından sonra ben artık oynayacağını düşünmüyorum. Eski Talisca bunu yapardı ama o da hala ritmini bulamadı" ifadelerini kullandı.



