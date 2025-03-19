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Volkan Demirel: ‘Artık Fenerbahçe’de oynayacağını düşünmüyorum’

Volkan Demirel: ‘Artık Fenerbahçe’de oynayacağını düşünmüyorum’

14:3019/03/2025, Çarşamba
G: 19/03/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Efsane kaleci Volkan Demirel, Fenerbahçe ile ilgili çarpıcı bir yorumda bulundu. Sarı-lacivertli yıldızın artık takımda forma giyme şansının kalmadığını ima eden Demirel, iki ismi daha eleştirdi. Detaylar haberimizde.

Volkan Demirel; Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un gündemini Asist Analiz'de değerlendirdi.

Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansına değinen Volkan Demirel, "Matematiksel olarak bitmediği sürece bitti diyemeyiz. Son maçtaki görüntüde Galatasaray'ın bu işi bırakmayacağı görüntüsü var" dedi.


Fenerbahçe'nin ön hattındaki isimlerin atlet olmadığına vurgu yapan Demirel, "Fenerbahçe'nin ileri uç oyuncularında atletizm olarak ağırlık var. Mesela Fenerbahçe 3. bölgede topu kapınca direkt olarak kaleye gidemiyor. Bunu yapacak bir tane oyuncu var Maximin o da oynamıyor. Hocanın açıklamalarından sonra ben artık oynayacağını düşünmüyorum. Eski Talisca bunu yapardı ama o da hala ritmini bulamadı" ifadelerini kullandı.


Dzeko ve Tadic'in geleceğiyle ilgili konuşan Volkan Demirel, "Eğer Tadic ve Dzeko'nun üzerine takım kurulacaksa devam edilmemeli ama takıma yardımcı olmak için oturacak, hocaya yardım edecek, ihtiyaç olduğunda sahaya girecekse olabilir" sözlerini sarf etti.


Türkiye Kupası'ndaki derbinin sezonun maçı olduğunu aktaran çalıştırıcı, "Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sezonun maçı olur. Mourinho'nun sözleşmesinin uzatılması için Galatasaray maçı beklenir. O derbi bu sezonun finali olur. Maçın iç sahada olması iyi mi kötü mü o da soru işareti çünkü taraftarların bir tepkisi olabilir" şeklinde konuştu.


#Volkan Demirel
#Fenerbahçe
#Allan Saint-Maximin

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