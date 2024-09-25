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Volkan Demirel'in yeni takımı belli oldu: Anlaşma sağlandı

Volkan Demirel'in yeni takımı belli oldu: Anlaşma sağlandı

14:0925/09/2024, Çarşamba
G: 25/09/2024, Çarşamba
DHA
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Son olarak Hatayspor'u çalıştıran Volkan Demirel'in yeni takımı belli oldu.

Süper Lig’de oynadığı 6 maçta 1 puan toplayarak ligin dibine demir atan Adana Demirspor, teknik direktör Michael Valkanis ile yollarını ayırdı.

Yeni teknik adam arayışına giren mavi-lacivertliler, teknik direktör Volkan Demirel ile görüşme gerçekleştirdi.

Demirel ile fikir alışverişi yapan Adana Demirspor, büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Demirel, “Adana Demirspor ile görüş alışverişi yaptık” dedi.

Demirel ile mavi-lacivertli takımın büyük ölçüde anlaştığı kaydedilirken, son karar bekleniyor.

#Volkan Demirel
#Adana Demirspor
#Süper Lig

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