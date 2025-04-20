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Volkan Demirel sürprizi! Yeni sezonda Süper Lig'e mi dönüyor?

Volkan Demirel sürprizi! Yeni sezonda Süper Lig'e mi dönüyor?

15:2120/04/2025, Pazar
G: 20/04/2025, Pazar
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Son olarak Süper Lig ekibi Bodrum FK'yı çalıştıran Volkan Demirel ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Genç teknik adamın yeni sezonda Süper Lig ekibinin başına geçebileceği öne sürüldü. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ederken, kulüpler yeni sezon planlamasına da başladı.

Bu sezonun ilk yarısında adından söz ettiren bir performans sergileyen Göztepe, ikinci yarıda ise adeta beyazdan siyaha döndü ve galibiyet almakta zorlandı.

Süper Lig'de 11 maçtır kazanamayan sarı - kırmızılılarda teknik direktör Stanimir Stoilov ile Türkiye Kupası'nda başarı gelmemesi halinde yolların ayrılacağı öne sürüldü.

TGRT'nin haberinde Stoilov ile yolların ayrılması durumunda teknik direktörlük görevine Volkan Demirel'in getirileceği kaydedildi.


Haberin devamında sarı - kırmızılı kulübün, Volkan Demirel'in vizyonunu beğendiği ve yeni sezonda takımın başına geçmesi için teklif yapacağı ifade edildi.

Demirel, Süper Lig'de son olarak Bodrum FK'yı çalıştırmış ve yeşil-beyazlı ekipte çıktığı 13 resmi maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik, 7 yenilgi alarak 0.77'lik bir puan ortalaması yakalamıştı.

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