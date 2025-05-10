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Volkan Demirel'den Aziz Yıldırım itirafı! Aldığı teklifi açıkladı

Volkan Demirel'den Aziz Yıldırım itirafı! Aldığı teklifi açıkladı

13:3810/05/2025, Cumartesi
G: 10/05/2025, Cumartesi
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Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Volkan Demirel, sarı-lacivertli kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım'ın kendisine yaptığı teklifi açıkladı. İşte ayrıntılar...

Volkan Demirel, Fenerbahçe'nin 4-1 kazandığı Başakşehir maçının ardından Asist Analiz YouTube kanalında açıklamalarda bulundu. Canlı yayında konuşan Demirel, çarpıcı ifadeler kullandı.


"Mourinho ilk geldiği zaman çok fazla adınız geçmişti. 'Volkan Demirel teknik kadroya girsene, Mourinho ile çalışsana' diye. Böyle bir teklif gelmiş miydi?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Direkt bir teklif gelmedi ama bu çok söylendi bana. Aynı zamanda yönetime de girmem söylendi Aziz Yıldırım tarafından. Benim için ne bir hocanın yardımcısı olmak ne de yönetimsel anlamda bir duruma geçmek söz konusu değil."

"Ben yolumu çizdim, benim yolum teknik direktörlük. Bu yolda ne kadar ilerleyeceğim, ne kadar başarılı olacağım onu da zaman gösterecek."

"Tabii ki hedefim var ama ne zamansa doğru zaman, o zaman..."

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