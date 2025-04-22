Volkan Demirel'den dikkat çeken Fenerbahçe yorumu: Boğazına sarılırım

Fenerbahçe'nin efsane ismi Volkan Demirel, ligin bitimine 6 hafta kala zirvenin 5 puan gerisine düşen sarı-lacivertlilerle ilgili dikkat çeken bir tespitte bulundu. Takımdaki Türk oyuncuların yeteri kadar isyan etmediğini belirten Demirel, kendi döneminden örnek verdi.
YouTube'daki Asist Analiz kanalında Fenerbahçe hakkında değerlendirmeler yapan Volkan Demirel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Ben; Nani, Valbuena, Colin Kazım ile tartıştım. Ama niye tartıştım? Eğer sen hep böyle oynarsan ben senin boğazına sarılırım hissini verdim. Bunları yapacak olanlar, Türk oyuncular. Türk oyuncu oynamadığı halde ne yapacak?"
"Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Abdülkerim Bardakcı ve Eren Elmalı. 4 Türk oyuncu oynuyor. Takımın yüzde 40'ı. Yerli oyuncular olmadan şampiyon olamazsın. Fenerbahçe'den farkları bu, Fenerbahçe'de bu yok."
"Sezon başında Ismail Jakobs ve Eren Elmalı arasında belki yine Jakobs'u seçersin ama Eren Elmalı yürümeye başladı ve formayı giymeye devam ediyor."
"Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat iyi giderken momentumu yakalamışken Livakovic'in kaleye geçmesi yanlış."
"Protestolar olacak illaki. 11 senelik bir beklenti var. Galatasaray, 3. şampiyonluğa gidiyor. Bunların bir karşılığı olacak. Şu an insanlar yönetime tepki veriyor ama bence hocaya da verilmesi gerekiyor. Bunun bir sonraki aşaması Mourinho."
"Mourinho'ya 'Kendi istifa etsin' diye ilk ben söyledim. 'Kulüp göndermesin, tazminatı vardır, kulübe zarar vermesin' dedim. Yine söylüyorum. O zaman Mourinho, 'Yapamıyorum' deyip gidecekti."