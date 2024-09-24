Volkan Demirel’e sürpriz teklif: Süper Lig’e geri dönüyor!

Hatayspor ile geçtiğimiz sezon yollarını ayıran Volkan Demirel’e Süper Lig ekibinden sürpriz teklif geldi. Fatih Karagümrük’te 24 maçta 12 galibiyet 5 beraberlik 7 mağlubiyet alan teknik adam Hatayspor ile 55 maçta 16 galibiyet 16 beraberlik ve 23 mağlubiyet elde etti. Peki, Volkan Demirel hangi takımın başına geçecek? İşte detaylar.
Bir dönem Fatih Karagümrük ve Hatayspor’u çalıştıran teknik direktör Volkan Demirel’in yeni adresi belli oluyor.
Sporx’in haberine göre; Michael Valkanis ile yollarını ayıran Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak, Volkan Demirel ile bir araya geldi.
Avustralyalı teknik adam ile çıkılan 6 maçta 5 yenilgi ve 1 beraberlik alınması üzerine yolları ayıran Adana Demirspor, teknik direktör aday listesinin ilk sırasına yazdığı Volkan Demirel ile temasa geçti.
Her iki tarafın görüş alışverişinde olduğu ve önümüzdeki süreçte detayların netleşeceği öğrenildi.
42 yaşındaki genç teknik adam Volkan Demirel, kariyerinde daha önce Karagümrük ve Hatayspor'u çalıştırdı.
Karagümrük ile 24 maçta 1.71 puan ortalaması yakalayan Demirel, Hatayspor teknik direktörü olarak çıktığı 55 maçta 1.16 ortalama tutturdu.
Volkan Demirel, Hatayspor ile yollarını 3 Mayıs'ta ayırmıştı.