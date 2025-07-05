Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Xabi Alonso'dan Arda Güler'e övgü dolu sözler! "Onunla sahada daha iyiyiz"

Xabi Alonso'dan Arda Güler'e övgü dolu sözler! "Onunla sahada daha iyiyiz"

Tuğçe Erginkoç
11:485/07/2025, Cumartesi
G: 5/07/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Real Madrid'de teknik direktör Xabi Alonso, Dortmund ile oynayacakları maç öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İspanyol teknik adam Arda Güler'le ilgili gelen birçok soru üzerine, milli yıldızdan övgüyle bahsetti.

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda oynayacakları Borussia Dortmund maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu.

İspanyol teknik adam sözlerine, geçtiğimiz günlerde kardeşi ile geçirdiği trafik kazasının ardından hayatını kaybeden Portekizli futbolcu Diogo Jota için başsağlığı dileyerek başladı.


Genç çalıştırıcı ayrıca milli yıldız Arda Güler'le ilgili de övgü dolu sözler sarf etti. İşte Xabi Alonso'nun açıklamalarından öne çıkanlar...

"Sözlerime başlamadan önce, hem kendi adıma hem de kulüp adına Diogo Jota ve Andre Silva'nın ailesine başsağlığı dilemek istiyorum. Çok üzücü bir haber."

"Eleme aşamasından sonra Juventus, bir sonraki adım Dortmund ki onlar Avrupa'nın en iyi takımlarından biri. İki yıl önce Şampiyonlar Ligi finalinde, geçen yıl da çeyrek finalde oynadılar. İyi mücadele etmemiz gereken yoğun bir maç olacak."

"Mbappe kendini daha iyi hissediyor, günden güne iyileşiyor, bu üç günde antrenman yapabildi ve yarın sabah durumuna karar vereceğiz. Gonzalo da çok iyi gidiyor ve kendisine verilen fırsatı değerlendiriyor."

"Biliyoruz ki Arda Güler, zaman zaman hatalar da yapacak ama başarılı olacak. Bu olması gereken bir süreç. Gelişmesi için ona yatırım yapmamız gerek. Onu olgunlaşmaya zorluyoruz ama o bölgede iyi bir Arda Güler istiyorsak hatalarını da kabul etmeliyiz. Birçok özelliği var. Topa yakın oynuyor, paslarıyla geniş bir repertuara sahip. Arda Güler sahadayken daha iyi oynuyoruz. Ancak dediğim gibi ondan beklentiler yüksek. Daha çok öğrenmesi ve gelişmesine yardımcı olmalıyız."


#Real Madrid
#Arda Güler
#Xabi Alonso
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ BAŞVURU E DEVLET BAŞVURU EKRANI 2025: TOKİ 250 bin sosyal konut başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?