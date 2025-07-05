Xabi Alonso'dan Arda Güler'e övgü dolu sözler! "Onunla sahada daha iyiyiz"

Real Madrid'de teknik direktör Xabi Alonso, Dortmund ile oynayacakları maç öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İspanyol teknik adam Arda Güler'le ilgili gelen birçok soru üzerine, milli yıldızdan övgüyle bahsetti.
Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda oynayacakları Borussia Dortmund maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu.
İspanyol teknik adam sözlerine, geçtiğimiz günlerde kardeşi ile geçirdiği trafik kazasının ardından hayatını kaybeden Portekizli futbolcu Diogo Jota için başsağlığı dileyerek başladı.
Genç çalıştırıcı ayrıca milli yıldız Arda Güler'le ilgili de övgü dolu sözler sarf etti. İşte Xabi Alonso'nun açıklamalarından öne çıkanlar...
"Sözlerime başlamadan önce, hem kendi adıma hem de kulüp adına Diogo Jota ve Andre Silva'nın ailesine başsağlığı dilemek istiyorum. Çok üzücü bir haber."
"Eleme aşamasından sonra Juventus, bir sonraki adım Dortmund ki onlar Avrupa'nın en iyi takımlarından biri. İki yıl önce Şampiyonlar Ligi finalinde, geçen yıl da çeyrek finalde oynadılar. İyi mücadele etmemiz gereken yoğun bir maç olacak."
"Mbappe kendini daha iyi hissediyor, günden güne iyileşiyor, bu üç günde antrenman yapabildi ve yarın sabah durumuna karar vereceğiz. Gonzalo da çok iyi gidiyor ve kendisine verilen fırsatı değerlendiriyor."
"Biliyoruz ki Arda Güler, zaman zaman hatalar da yapacak ama başarılı olacak. Bu olması gereken bir süreç. Gelişmesi için ona yatırım yapmamız gerek. Onu olgunlaşmaya zorluyoruz ama o bölgede iyi bir Arda Güler istiyorsak hatalarını da kabul etmeliyiz. Birçok özelliği var. Topa yakın oynuyor, paslarıyla geniş bir repertuara sahip. Arda Güler sahadayken daha iyi oynuyoruz. Ancak dediğim gibi ondan beklentiler yüksek. Daha çok öğrenmesi ve gelişmesine yardımcı olmalıyız."