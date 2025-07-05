Xabi Alonso'dan Arda Güler'e övgü dolu sözler! "Onunla sahada daha iyiyiz"

"Biliyoruz ki Arda Güler, zaman zaman hatalar da yapacak ama başarılı olacak. Bu olması gereken bir süreç. Gelişmesi için ona yatırım yapmamız gerek. Onu olgunlaşmaya zorluyoruz ama o bölgede iyi bir Arda Güler istiyorsak hatalarını da kabul etmeliyiz. Birçok özelliği var. Topa yakın oynuyor, paslarıyla geniş bir repertuara sahip. Arda Güler sahadayken daha iyi oynuyoruz. Ancak dediğim gibi ondan beklentiler yüksek. Daha çok öğrenmesi ve gelişmesine yardımcı olmalıyız."



