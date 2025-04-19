Xabi Alonso’dan Real Madrid’e flaş yanıt: Leverkusen’in şartı ortaya çıktı!

Arsenal'la oynanan ikinci maçın ardından Carlo Ancelotti istifa etmeyi düşünmediğini belirtip, "Kulüp benim yerime başka birini getirmeye karar verebilir ve belki, bu sezon olabilir. Belki de gelecek yıl sözleşmem bittiğinde. Buradaki görevim sona erdiğinde kulübe minettar olacağım. Sözleşmem bitse de bitmese umarsamıyorum. İyi günleri birçok kez yönettik ve şampiyonluklar kazandık ancak kötü günleri de yönetmeniz gerekiyor." demişti.



