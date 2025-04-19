Xabi Alonso’dan Real Madrid’e flaş yanıt: Leverkusen’in şartı ortaya çıktı!

Real Madrid’de Ancelotti’nin koltuğu sallanırken, gözler Xabi Alonso’ya çevrildi! Bayer Leverkusen’in başarılı hocası, eski kulübüyle ilgili iddialara yanıt verdi. Leverkusen’in Alonso için istediği dudak uçuklatan ücret ise gündem oldu.
Bundesliga'da geçtiğimiz sezon Bayer Leverkusen'i tarihinde ilk kez lig şampiyonluğuna taşıyan ve sezonu çifte kupayla tamamlayan Xabi Alonso, eski kulübü Real Madrid'in radarında.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iki maçta da Arsenal'a kaybederek elenen Real Madrid'de Carlo Ancelotti'yle yolların kısa süre içinde ayrılması bekleniyor.
Ancelotti'nin Copa del Rey'de Barcelona ile oynanacak El Clasico'nun ardından takımdan ayrılacağı iddia edilirken yerine gebilecek olası isimlerden biri olan Xabi Alonso, Real Madrid iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu.
Ligde pazar günü oynanacak St. Pauli maçı öncesinde konuşan Xabi Alonso, "Gelecek hakkında konuşmak için iyi bir zaman değil. Sezon sonunda da kararlaştırılacak bir şey yok. Şu anda sezonun en önemli dönemlerinden birindeyiz ve spekülasyonlar hakkında konuşmak istemiyorum." açıklamasında bulundu.
Arsenal'la oynanan ikinci maçın ardından Carlo Ancelotti istifa etmeyi düşünmediğini belirtip, "Kulüp benim yerime başka birini getirmeye karar verebilir ve belki, bu sezon olabilir. Belki de gelecek yıl sözleşmem bittiğinde. Buradaki görevim sona erdiğinde kulübe minettar olacağım. Sözleşmem bitse de bitmese umarsamıyorum. İyi günleri birçok kez yönettik ve şampiyonluklar kazandık ancak kötü günleri de yönetmeniz gerekiyor." demişti.
Öte yandan Sky Sports'ta yer alan haberde Bayer Leverkusen'in takımdaki geleceğiyle ilgili Xabi Alonso'nun kararını beklediği ve ayrılık için 15-20 milyon euro arasında bir ücret talep edeceği belirtildi.
Leverkusen'in Alonso'nun ayrılık ihtimaline karşı olası adayları değerlendirmeye başladığı ancak Alman ekibinin tercihinin Alonso'nun kalmasından yana olduğu ifade edildi.