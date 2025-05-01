Yapay zeka açıkladı: Osimhen hangi takıma transfer olacak?

Galatasaray’ı bu sezon attığı gollerle tek başına sırtlayan Osimhen’in sezon sonunda hangi takıma transfer olacağı merak ediliyor. ‘Osimhen hangi takıma transfer olacak?’ sorusunun yanıtı ise yapay zekadan geldi.

1 /6 Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı ve Süper Lig'de şampiyonluk yolunda ilerleyen sarı kırmızılı takımın başarısında büyük pay sahibi olan Victor Osimhen'in kariyerine hangi takımda devam edeceği merak konusu olmaya devam ediyor.



2 /6 Öyle ki dev kulüplerle adı anılan Osimhen'in gelecek sezon formasını giyeceği kulüp için bu kez yapay zeka devreye girdi.



3 /6 Milliyet Gazetesi'nin haberine göre; İngiliz basını Nijeryalı yıldızın önümüzdeki sezon hangi takıma gideceğini yapay zekaya (AI) sordu.



4 /6 AI bu soruya "Manchester United" yanıtını verdi. AI'nin Osimhen'le ilgili açıklaması şöyle:

5 /6 "Şu anda Napoli'den Galatasaray'a kiralık olarak giden Victor Osimhen, bu yaz Premier Lig'e transfer olmaya hazır."

