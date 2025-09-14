Yapay zekadan Fenerbahçe - Trabzonspor maçı için flaş tahmin

Süper Lig 5. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Yapay zeka, kritik mücadele öncesi derbi tahminini yaptı.
Trendyol Süper Lig 5. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.
Chobani Stadyumu'nda oynanacak olan ezeli rekabetin yeni mücadelesi saat 19.00'da başlayacak.
Kadıköy'deki kritik karşılaşma öncesi yapay zeka da tahminini yaptı.
İşte Yapay Zeka'nın Fenerbahçe-Trabzonspor maç tahmini;
(ChatGPT) Fenerbahçe 3-1 Trabzonspor
(Gemini) Fenerbahçe 4-0 Trabzonspor
(Grok) Fenerbahçe 2-2 Trabzonspor