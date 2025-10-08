Yeni Şafak
Yapay zekadan flaş Süper Lig tahmini: Şampiyonu oranıyla açıkladı!

Yapay zekadan flaş Süper Lig tahmini: Şampiyonu oranıyla açıkladı!

8/10/2025, Çarşamba
G: 8/10/2025, Çarşamba
Trendyol Süper Lig’in 2025/26 sezonu, ilk 8 haftanın ardından Galatasaray liderliğini korudu. Euro Club Index şampiyonluk yolunda yeni tahminlerini paylaştı.

Yeni sezonda ilk 8 hafta tamamlandı. Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğa kimin ulaşılacağı merak edilirken Euro Club Index yeni tahminlerini paylaştı.


(18) FATİH KARAGÜMRÜK: 22


(17) GENÇLERBİRLİĞİ: 32


(16) KAYSERİSPOR: 33


(15) EYÜPSPOR: 35


(14) KOCAELİSPOR: 36


(13) KASIMPAŞA: 37


(12) ANTALYASPOR: 38


(11) ÇAYKUR RİZESPOR: 42


(10) BAŞAKŞEHİR: 45


(9) ALANYASPOR: 45


(8) KONYASPOR: 46


(7) GAZİANTEP FK: 47


(6) GÖZTEPE: 49

Göztepe'nin şampiyonluk şansına yüzde 0.1 verildi.

(5) SAMSUNSPOR: 52

Samsunspor'un şampiyonluk şansına yüzde 0.1 verildi.


(4) TRABZONSPOR: 58

Trabzonspor'un şampiyonluk şansına yüzde 0.5 verildi.

(3) BEŞİKTAŞ: 62

Beşiktaş'ın şampiyon olma ihtimaline yüzde 1.1 verildi.

(2) FENERBAHÇE: 76

Fenerbahçe'nin bu sezon şampiyon olma ihtimali yüzde 14.9 olarak gösterildi.

(1) GALATASARAY: 86

Galatasaray, bu sezon yüzde 83.2 ile favori olarak gösterildi.

