Yapay zekadan flaş Süper Lig tahmini: Şampiyonu oranıyla açıkladı!

Trendyol Süper Lig’in 2025/26 sezonu, ilk 8 haftanın ardından Galatasaray liderliğini korudu. Euro Club Index şampiyonluk yolunda yeni tahminlerini paylaştı.
(18) FATİH KARAGÜMRÜK: 22
(17) GENÇLERBİRLİĞİ: 32
(16) KAYSERİSPOR: 33
(15) EYÜPSPOR: 35
(14) KOCAELİSPOR: 36
(13) KASIMPAŞA: 37
(12) ANTALYASPOR: 38
(11) ÇAYKUR RİZESPOR: 42
(10) BAŞAKŞEHİR: 45
(9) ALANYASPOR: 45
(8) KONYASPOR: 46
(7) GAZİANTEP FK: 47
(6) GÖZTEPE: 49
Göztepe'nin şampiyonluk şansına yüzde 0.1 verildi.
(5) SAMSUNSPOR: 52
Samsunspor'un şampiyonluk şansına yüzde 0.1 verildi.
(4) TRABZONSPOR: 58
Trabzonspor'un şampiyonluk şansına yüzde 0.5 verildi.
(3) BEŞİKTAŞ: 62
Beşiktaş'ın şampiyon olma ihtimaline yüzde 1.1 verildi.
(2) FENERBAHÇE: 76
Fenerbahçe'nin bu sezon şampiyon olma ihtimali yüzde 14.9 olarak gösterildi.
(1) GALATASARAY: 86
Galatasaray, bu sezon yüzde 83.2 ile favori olarak gösterildi.