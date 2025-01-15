Trendyol Süper Lig’de Kasımpaşa forması giyen Yasin Özcan, Premier Lig ekibi Aston Villa ile imza aşamasına geldi. Kasımpaşa’nın alt yapısında yetişen genç yetenek için Aston Villa’nın ödeyeceği rakamda belli oldı. Peki, Yasin Özcan Aston Villa’ya ne kadara transfer oldu, kaç milyon euro? İşte detaylar.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın altyapısından yetişen Yasin Özcan, Aston Villa'yla imza aşamasına geldi.
Kasımpaşa Teknik Direktörü Hakan Keleş, HT Spor'a verdiği röportajda genç futbolcunun potansiyeli olduğunu ve Premier Lig'de iyi işler yapabileceğini söyledi.
Hakan Keleş transfere ilişkin, "Altyapımızdan bir oyuncunun böyle çıkıp bizi temsil etmesi gurur verici.
Anlaşma gereği büyük ihtimalle ikinci yarıda da bizde kalacak.
Onun adına da çok seviniyorum. İnşallah orada gelişeceğini ve milli takımımızda oynayacağını umuyorum.
Yasin'in sezon sonuna kadar bizde olması bizim adımıza da iyi olacak. Ondan son maçta faydalanamadık, imza süreci vardı. Premier Lig'e gitmesi bizim için çok büyük değer." açıklamasında bulundu.
Yasin Özcan Aston Villa’ya ne kadara transfer oldu, kaç milyon euro?
İngiliz ekibi, Kasımpaşa'ya Yasin Özcan için 7 milyon euro ödeyecek.
Anlaşmada 1 milyon euroluk performans bonusunun yanı sıra sonraki satıştan yüzde 20'lik bir pay maddesi yer alacak.