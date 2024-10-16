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Yeni sözleşmede mutlu son yakın! İşte Barış Alper Yılmaz'ın serbest kalma bedeli

Yeni sözleşmede mutlu son yakın! İşte Barış Alper Yılmaz'ın serbest kalma bedeli

10:5116/10/2024, Çarşamba
G: 16/10/2024, Çarşamba
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Galatasaray'da son dönemlerin formda ismi Barış Alper Yılmaz'la kontrat yenilemede mutlu sona yaklaşıldı. Sarı-kırmızılı kulübün, genç yıldızın serbest kalma bedelini de belirlediği ve son detayların görüşüldüğü ortaya çıktı.

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz ile sözleşme yenileme görüşmelerinde sona geldi.

Sarı-kırmızılıların, milli futbolcuyla 4 yıllık anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Fanatik'te yer alan haberde, Barış Alper Yılmaz'ın yıllık maaşının 1.7 milyon Euro olacağı belirtildi.

Sarı-kırmızılılar her yıl bu maaşa 100 bin Euro zam yapacak.

Sözleşmede çeşitli başarı bonuslarının da yer alacağı ifade edilirken, serbest kalma maddesinin de olabileceği öğrenildi.

Haberde Galatasaray ile Barış Alper'in 35 milyon Euro'luk serbest kalma bedelinde prensip anlaşmasına vardığı öne sürüldü.

Ancak tarafların bu maddeyi tekrar görüşeceği ve sözleşmede olup olmaması konusunda son kararı o zaman vereceği aktarıldı.

Barış Alper Yılmaz bu sezon 13 maçta Galatasaray forması giydi.

24 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 4 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.

#Barış Alper Yılmaz
#Galatasaray
#Sözleşme

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