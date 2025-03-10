Yıldız futbolcu kariyerinde ilk kez penaltı kaçırdı

İngiltere Premier Lig’de Chelsea evinde Leicester City’i konuk etti. Maçı ev sahibi Chelsea 1-0’lık skorla kazandı. Chelsea dakika 22’de penaltı atışından yararlanamadı. Yıldız futbolcu kariyerinde ilk kez penaltı kaçırmış oldu. Detaylar haberimizde.
Premier Lig'in 28. haftasında Chelsea Leicester City'yi, Tottenham ise Bournemouth'u konuk etti.
Enzo Maresca'nın ekibi zorlandığı maçta rakibini Marc Cucurella'nın ikinci yarıda kaydettiği golle 1-0 mağlup edip iç sahada üst üste dördüncü galibiyetini elde etti.
İLK KEZ PENALTI KAÇIRDI
Chelsea'nin yıldızı Cole Palmer 22. dakikada penaltıdan yararlanamadı.
Palmer, Premier Lig kariyerinde ilk kez penaltı kaçırırken bundan önceki 12 penaltıyı gole çevirmişti.
Sahadan galibiyetle ayrılan Chelsea puanını 49 yapıp ilk 4 yarışında önemli bir galibiyet elde etti. Küme düşme hattında bulunan Leicester City ise 17 puanda kaldı.