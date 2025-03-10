Yıldız futbolcu kariyerinde ilk kez penaltı kaçırdı

İngiltere Premier Lig’de Chelsea evinde Leicester City’i konuk etti. Maçı ev sahibi Chelsea 1-0’lık skorla kazandı. Chelsea dakika 22’de penaltı atışından yararlanamadı. Yıldız futbolcu kariyerinde ilk kez penaltı kaçırmış oldu. Detaylar haberimizde.

1 /5 Premier Lig'in 28. haftasında Chelsea Leicester City'yi, Tottenham ise Bournemouth'u konuk etti.



2 /5 Enzo Maresca'nın ekibi zorlandığı maçta rakibini Marc Cucurella'nın ikinci yarıda kaydettiği golle 1-0 mağlup edip iç sahada üst üste dördüncü galibiyetini elde etti.



3 /5 İLK KEZ PENALTI KAÇIRDI

Chelsea'nin yıldızı Cole Palmer 22. dakikada penaltıdan yararlanamadı.



4 /5 Palmer, Premier Lig kariyerinde ilk kez penaltı kaçırırken bundan önceki 12 penaltıyı gole çevirmişti.

