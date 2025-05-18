Yıldız futbolcunun babası açıkladı: Galatasaray'la anlaştık

Bugün Kayserispor karşısında bir puan alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıran bir gelişme daha yaşandı. Dünyaca ünlü yıldız futbolcunun babası, sarı-kırmızılı kulüple prensip anlaşmasına vardıklarını açıkladı.
Süper Lig'de bugün şampiyonluk maçına çıkacak Galatasaray, bir yandan da yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Şampiyonlar Ligi’nde başarılı olabilmek adına transferde erken davranan sarı-kırmızılıların Bayern Münih'in yıldızı Leroy Sane ile söz kestiği belirtildi.
Bayern Münih'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız oyuncunun yeni menajeri Pini Zahavi, daha önce oyuncu ve kulüp arasındaki 12 milyon euroluk anlaşmaya ek olarak 3 milyon euro bonus isteyince taraflar masadan kalktı.
Sane’ye 20 Mayıs’a kadar süre veren Bayern’de Sportif Direktör Max Eberl, “Gerekli görüşmeleri yaptık. Leroy ve menajeri ne istediğimizi ve gereklilikleri biliyor. Umarız bizi seçer” dedi.
Hürriyet'in haberine göre; Sane’nin danışmanlığını yapan, kendisi de eski bir futbolcu olan babası Souleymane Sane, Galatasaraylı yöneticilerle prensipte anlaştıklarını söyledi.